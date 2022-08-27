https://uz.sputniknews.ru/20220827/bolee-10-inostrannyx-rabochix-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-kazaxstane--politsiya-27525074.html

Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане – фото

Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане – фото

Автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан.

2022-08-27T12:04+0500

2022-08-27T12:04+0500

2022-08-27T12:15+0500

происшествия

узбекистан

казахстан

дтп

автобус

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Автобус с иностранными рабочими, следовавший из Узбекистана в Кыргызстан, попал в ДТП в Туркестанской области Казахстана, 12 человек госпитализированы, сообщается на сайте казахстанской полиции.По ее данным, авария произошла в субботу утром на 601-м километре дороги в районе села Шакпак.В ходе проверки выяснилось, что автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан. В салоне находились иностранные граждане, объяснили в ведомстве.В результате ДТП 12 человек с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.Читайте также:Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения

узбекистан

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