https://uz.sputniknews.ru/20220827/bolee-10-inostrannyx-rabochix-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-kazaxstane--politsiya-27525074.html
Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане – фото
Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане – фото
Автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан.
2022-08-27T12:04+0500
2022-08-27T12:04+0500
2022-08-27T12:15+0500
происшествия
узбекистан
казахстан
дтп
автобус
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Автобус с иностранными рабочими, следовавший из Узбекистана в Кыргызстан, попал в ДТП в Туркестанской области Казахстана, 12 человек госпитализированы, сообщается на сайте казахстанской полиции.По ее данным, авария произошла в субботу утром на 601-м километре дороги в районе села Шакпак.В ходе проверки выяснилось, что автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан. В салоне находились иностранные граждане, объяснили в ведомстве.В результате ДТП 12 человек с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.Читайте также:Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения
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фото автобус авария в казахстане дтп кто пострадал сколько человек есть ли погибшие официальные данные информация новости полиция узбекистан киргизия кыргызстан граждане каких стран находились в автобусе заявления дтп происшествия
фото автобус авария в казахстане дтп кто пострадал сколько человек есть ли погибшие официальные данные информация новости полиция узбекистан киргизия кыргызстан граждане каких стран находились в автобусе заявления дтп происшествия
Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане – фото
12:04 27.08.2022 (обновлено: 12:15 27.08.2022)
Полиция: в ходе проверки выяснилось, что автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Автобус с иностранными рабочими, следовавший из Узбекистана в Кыргызстан, попал в ДТП в Туркестанской области Казахстана, 12 человек госпитализированы, сообщается на сайте казахстанской полиции
.
По ее данным, авария произошла в субботу утром на 601-м километре дороги в районе села Шакпак.
"27 августа около 07:18 утра в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на перекрестке на 601 км в районе села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину", - говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что автобус ехал из Узбекистана в Кыргызстан. В салоне находились иностранные граждане, объяснили в ведомстве.
В результате ДТП 12 человек с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.