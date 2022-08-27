https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-tashkente-perekroyut-dve-ulitsy--karta-27518183.html

В Ташкенте перекроют две улицы — карта

В Ташкенте перекроют две улицы — карта

О том, в каких районах будет приостановлено движение, читайте в материале.

2022-08-27T08:58+0500

2022-08-27T08:58+0500

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общество

ташкент

ремонт дорог

улица

перекрытие движения

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сегодня, 27 августа, в Ташкенте временно закроют две улицы для транспорта. Об этом заявили в столичном хокимияте."Двадцать седьмого августа с 9.00 до 13.00 в связи с дорожно-ремонтными работами участки двух улиц города будут закрыты для движения транспорта", — говорится в сообщении.В столице будут перекрыты следующие улицы:Ранее в Ташкенте закрыли несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

ташкент

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