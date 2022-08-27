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https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-tashkente-perekroyut-dve-ulitsy--karta-27518183.html
В Ташкенте перекроют две улицы — карта
В Ташкенте перекроют две улицы — карта
О том, в каких районах будет приостановлено движение, читайте в материале.
2022-08-27T08:58+0500
2022-08-27T09:53+0500
общество
ташкент
ремонт дорог
улица
перекрытие движения
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сегодня, 27 августа, в Ташкенте временно закроют две улицы для транспорта. Об этом заявили в столичном хокимияте."Двадцать седьмого августа с 9.00 до 13.00 в связи с дорожно-ремонтными работами участки двух улиц города будут закрыты для движения транспорта", — говорится в сообщении.В столице будут перекрыты следующие улицы:Ранее в Ташкенте закрыли несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
ташкент
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где когда в ташкенте перекроют две улицы карта в каких районах будет приостановлено остановят движение как объехать проехать 27 августа где ведутся дорожно ремонтные работы на каких участках ремонтируют дорогу дороги смотреть карту ташкента во сколько до скольких будут закрыты перекрыты улицы улица новости ташкент улица сеул от пересечения с улицей фуркат до пересечения с проспектом бунёдкор улица муминова от пересечения с улицей шахриабад до пересечения с улицей дурмон йули

В Ташкенте перекроют две улицы — карта

08:58 27.08.2022 (обновлено: 09:53 27.08.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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О том, в каких районах будет приостановлено движение, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сегодня, 27 августа, в Ташкенте временно закроют две улицы для транспорта. Об этом заявили в столичном хокимияте.
"Двадцать седьмого августа с 9.00 до 13.00 в связи с дорожно-ремонтными работами участки двух улиц города будут закрыты для движения транспорта", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте перекроют две улицы — карта
В Ташкенте перекроют две улицы — карта - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2022
В Ташкенте перекроют две улицы — карта
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте перекроют две улицы — карта
В Ташкенте перекроют две улицы — карта - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2022
В Ташкенте перекроют две улицы — карта
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В столице будут перекрыты следующие улицы:
улица Сеул — от пересечения с улицей Фуркат до пересечения с проспектом Бунёдкор;
улица Муминова — от пересечения с улицей Шахриабад до пересечения с улицей Дурмон йули.
Ранее в Ташкенте закрыли несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.
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