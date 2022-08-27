https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-tashkente-perekroyut-dve-ulitsy--karta-27518183.html
В Ташкенте перекроют две улицы — карта
В Ташкенте перекроют две улицы — карта
О том, в каких районах будет приостановлено движение, читайте в материале.
2022-08-27T08:58+0500
2022-08-27T08:58+0500
2022-08-27T09:53+0500
общество
ташкент
ремонт дорог
улица
перекрытие движения
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сегодня, 27 августа, в Ташкенте временно закроют две улицы для транспорта. Об этом заявили в столичном хокимияте."Двадцать седьмого августа с 9.00 до 13.00 в связи с дорожно-ремонтными работами участки двух улиц города будут закрыты для движения транспорта", — говорится в сообщении.В столице будут перекрыты следующие улицы:Ранее в Ташкенте закрыли несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
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В Ташкенте перекроют две улицы — карта
08:58 27.08.2022 (обновлено: 09:53 27.08.2022)
О том, в каких районах будет приостановлено движение, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Сегодня, 27 августа, в Ташкенте временно закроют две улицы для транспорта. Об этом заявили в столичном хокимияте
.
"Двадцать седьмого августа с 9.00 до 13.00 в связи с дорожно-ремонтными работами участки двух улиц города будут закрыты для движения транспорта", — говорится в сообщении.
В столице будут перекрыты следующие улицы:
улица Сеул — от пересечения с улицей Фуркат до пересечения с проспектом Бунёдкор;
улица Муминова — от пересечения с улицей Шахриабад до пересечения с улицей Дурмон йули.
Ранее в Ташкенте закрыли
несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.