https://uz.sputniknews.ru/20220828/vsu-za-sutki-dvajdy-obstrelyali-zaporojskuyu-aes-27558125.html
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
В ходе украинских обстрелов на атомной электростанции были повреждены линии трубопроводов.
2022-08-28T18:37+0500
2022-08-28T18:37+0500
2022-08-28T18:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
аэс
обстрел
украина
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, в результате чего были повреждены линии трубопроводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.Известно, что украинской стороной было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате обстрелов линии трубопроводов были поражены.Позже в результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, и еще пять - напротив напротив шестой блочной насосной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора.По последним данные, сейчас радиационная обстановка в районе станции остается в норме.Напомним: ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.Читайте также:
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всу за сутки дважды обстреляли запорожскую аэс в ходе украинских обстрелов на атомной электростанции были повреждены линии трубопроводов
всу за сутки дважды обстреляли запорожскую аэс в ходе украинских обстрелов на атомной электростанции были повреждены линии трубопроводов
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
В ходе украинских обстрелов на атомной электростанции были повреждены линии трубопроводов.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, в результате чего были повреждены линии трубопроводов. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции", — заявили в российском оборонном ведомстве.
Известно, что украинской стороной было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате обстрелов линии трубопроводов были поражены.
Позже в результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, и еще пять - напротив напротив шестой блочной насосной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", — рассказали в министерстве.
По последним данные, сейчас радиационная обстановка в районе станции остается в норме.
Напомним: ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.