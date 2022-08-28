https://uz.sputniknews.ru/20220828/vsu-za-sutki-dvajdy-obstrelyali-zaporojskuyu-aes-27558125.html

ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС

В ходе украинских обстрелов на атомной электростанции были повреждены линии трубопроводов.

2022-08-28T18:37+0500

2022-08-28T18:37+0500

2022-08-28T18:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

аэс

обстрел

украина

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, в результате чего были повреждены линии трубопроводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.Известно, что украинской стороной было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате обстрелов линии трубопроводов были поражены.Позже в результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, и еще пять - напротив напротив шестой блочной насосной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора.По последним данные, сейчас радиационная обстановка в районе станции остается в норме.Напомним: ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.Читайте также:

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всу за сутки дважды обстреляли запорожскую аэс в ходе украинских обстрелов на атомной электростанции были повреждены линии трубопроводов