https://uz.sputniknews.ru/20220829/missiya-magate-posetit-zaporojskuyu-aes-27573759.html
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
Визит состоится уже на этой неделе, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
2022-08-29T10:52+0500
2022-08-29T10:52+0500
2022-08-29T10:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси."Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС", - заявил Гросси в Twitter.По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представители Великобритании и США в миссию не вошли.Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра около города Энергодара. ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе. С марта ЗАЭС перешла под охрану российских военных. Как отмечали в МИД России, данный шаг был необходим, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Тем временем украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, прилегающие к нему села и территорию ЗАЭС.Читайте также:ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войныПатрушев: Запад развязал против России гибридную войну
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магатэ заэс рафаэль гросси украина новости обстрелы всу россия война спецоперация что происходит
магатэ заэс рафаэль гросси украина новости обстрелы всу россия война спецоперация что происходит
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
Визит состоится уже на этой неделе, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС", - заявил Гросси в Twitter.
По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представители Великобритании и США в миссию не вошли.
Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра около города Энергодара. ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе. С марта ЗАЭС перешла под охрану российских военных. Как отмечали в МИД России, данный шаг был необходим, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Тем временем украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, прилегающие к нему села и территорию ЗАЭС.
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