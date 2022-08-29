Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220829/missiya-magate-posetit-zaporojskuyu-aes-27573759.html
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
Визит состоится уже на этой неделе, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
2022-08-29T10:52+0500
2022-08-29T10:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1c/27546653_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b73dfe5c375f6b8acdfb6a0918b53a3.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси."Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС", - заявил Гросси в Twitter.По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представители Великобритании и США в миссию не вошли.Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра около города Энергодара. ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе. С марта ЗАЭС перешла под охрану российских военных. Как отмечали в МИД России, данный шаг был необходим, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Тем временем украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, прилегающие к нему села и территорию ЗАЭС.Читайте также:ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войныПатрушев: Запад развязал против России гибридную войну
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1c/27546653_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d2eaed117dc3dc0db73c093a4038a20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
магатэ заэс рафаэль гросси украина новости обстрелы всу россия война спецоперация что происходит
магатэ заэс рафаэль гросси украина новости обстрелы всу россия война спецоперация что происходит

Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

10:52 29.08.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийФрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре.
Фрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Визит состоится уже на этой неделе, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС", - заявил Гросси в Twitter.
По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представители Великобритании и США в миссию не вошли.
Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра около города Энергодара. ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе. С марта ЗАЭС перешла под охрану российских военных. Как отмечали в МИД России, данный шаг был необходим, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Тем временем украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, прилегающие к нему села и территорию ЗАЭС.

Читайте также:

ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0