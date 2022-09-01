https://uz.sputniknews.ru/20220901/bashkortostan-vedet-peregovory-o-postavkax-kosmetiki-v-uzbekistan-27649640.html
Башкортостан ведет переговоры о поставках косметики в Узбекистан
Башкортостан ведет переговоры о поставках косметики в Узбекистан
Крупнейший в Башкортостане производитель косметики ведет переговоры с Узбекистаном о поставках своей продукции. Сегодня она экспортируется в Казахстан, Беларусь и Таджикистан.
2022-09-01T08:01+0500
2022-09-01T08:01+0500
2022-09-01T08:01+0500
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косметика
узбекистан
казахстан
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Российская компания "Фабрик Косметик" ведет переговоры о поставках в Узбекистан своей продукции, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.Крупнейший в российском региона производитель косметики и бытовой химии на основе отечественного сырья сегодня выпускает свыше 250 наименований продукции. Она продается по всей России и экспортируется в Беларусь, Казахстан и Таджикистан.Делегация Башкортостана посетила Узбекистан в мае этого года и провела целый ряд встреч с руководством республики.В состав делегации, помимо официальных лиц, вошли также представители более 70 предприятий республики. Они встретились с местными предпринимателями и обсудили потенциал сотрудничества.По итогам поездки представители двух стран подписали меморандум о сотрудничестве.Стороны договорились развивать сотрудничество между компаниями, предприятиями торговли и пищевой перерабатывающей промышленности и о совместной инвестиционной деятельности.Российский регион и Узбекистан также будут обмениваться информацией о состоянии рынка товаров и услуг, участвовать в совместных выставках и заседаниях.Читайте также:"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана — фотоУзбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве
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башкортостан переговоры косметика узбекистан фабрик косметик казахстан беларусь таджикистан куда поставляется где купить что за производитель
башкортостан переговоры косметика узбекистан фабрик косметик казахстан беларусь таджикистан куда поставляется где купить что за производитель
Башкортостан ведет переговоры о поставках косметики в Узбекистан
Крупнейший в Башкортостане производитель косметики ведет переговоры с Узбекистаном о поставках своей продукции. Сегодня она экспортируется в Казахстан, Беларусь и Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Российская компания "Фабрик Косметик" ведет переговоры о поставках в Узбекистан своей продукции, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Крупнейший в российском региона производитель косметики и бытовой химии на основе отечественного сырья сегодня выпускает свыше 250 наименований продукции. Она продается по всей России и экспортируется в Беларусь, Казахстан и Таджикистан.
"После участия руководства компании в нашей бизнес-миссии в Узбекистан ведутся переговоры и о поставках в эту страну", — написал Хабиров в своей Telegram-канале.
Делегация Башкортостана посетила Узбекистан в мае этого года и провела
целый ряд встреч с руководством республики.
В состав делегации, помимо официальных лиц, вошли также представители более 70 предприятий республики. Они встретились с местными предпринимателями и обсудили потенциал сотрудничества.
По итогам поездки представители двух стран подписали меморандум о сотрудничестве.
Стороны договорились развивать сотрудничество между компаниями, предприятиями торговли и пищевой перерабатывающей промышленности и о совместной инвестиционной деятельности.
Российский регион и Узбекистан также будут обмениваться информацией о состоянии рынка товаров и услуг, участвовать в совместных выставках и заседаниях.