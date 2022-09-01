https://uz.sputniknews.ru/20220901/bashkortostan-vedet-peregovory-o-postavkax-kosmetiki-v-uzbekistan-27649640.html

Башкортостан ведет переговоры о поставках косметики в Узбекистан

Башкортостан ведет переговоры о поставках косметики в Узбекистан

Крупнейший в Башкортостане производитель косметики ведет переговоры с Узбекистаном о поставках своей продукции. Сегодня она экспортируется в Казахстан, Беларусь и Таджикистан.

2022-09-01T08:01+0500

2022-09-01T08:01+0500

2022-09-01T08:01+0500

общество

башкортостан

косметика

узбекистан

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беларусь

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Российская компания "Фабрик Косметик" ведет переговоры о поставках в Узбекистан своей продукции, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.Крупнейший в российском региона производитель косметики и бытовой химии на основе отечественного сырья сегодня выпускает свыше 250 наименований продукции. Она продается по всей России и экспортируется в Беларусь, Казахстан и Таджикистан.Делегация Башкортостана посетила Узбекистан в мае этого года и провела целый ряд встреч с руководством республики.В состав делегации, помимо официальных лиц, вошли также представители более 70 предприятий республики. Они встретились с местными предпринимателями и обсудили потенциал сотрудничества.По итогам поездки представители двух стран подписали меморандум о сотрудничестве.Стороны договорились развивать сотрудничество между компаниями, предприятиями торговли и пищевой перерабатывающей промышленности и о совместной инвестиционной деятельности.Российский регион и Узбекистан также будут обмениваться информацией о состоянии рынка товаров и услуг, участвовать в совместных выставках и заседаниях.Читайте также:"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана — фотоУзбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве

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