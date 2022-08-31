https://uz.sputniknews.ru/20220831/v-mid-rf-nadeyutsya-chto-vizit-magate-na-zaes-pomojet-ostanovit-kiev-27646638.html

В МИД РФ надеются, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС поможет остановить Киев

В МИД РФ надеются, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС поможет остановить Киев

Глава МАГАТЭ: надеюсь организовать постоянную миссию на ЗАЭС.

2022-08-31T15:05+0500

2022-08-31T15:05+0500

2022-08-31T15:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мид рф

магатэ

аэс

киев

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Россия рассчитывает, что официальная поездка на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) миссии МАГАТЭ поможет остановить провокации ядерной катастрофы со стороны киевского режима и ядерный шантаж, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.До этого глава МАГАТЭ Гросси заявил, что надеется организовать постоянную миссию на ЗАЭСРанее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС.Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. Между тем, в ООН сообщили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что стреляют украинские силовики, но назвал их действия ответными.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военнослужащих. В МИД РФ объяснили, что это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские подразделения продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС

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