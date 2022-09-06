https://uz.sputniknews.ru/20220906/pensionery-priaralya-poluchat-skidku-na-jeleznodorojnye-i-aviabilety-27830628.html
Пенсионеры Приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты
Пенсионеры Приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты
Скидка будет у жителей Каракалпакстана и Хорезмской области.
2022-09-06T20:35+0500
2022-09-06T20:35+0500
2022-09-06T20:35+0500
общество
пенсионеры
стоимость
билет
самолет
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23715598_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_95b796b4d8d9df6793aa21928cb0fa20.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 15 сентября пенсионеры из Приаралья смогут приобретать железнодорожные и авиабилеты со скидкой в 50%.Купить билет со скидкой смогут все получатели пенсии по возрасту или инвалидности, живущие в Каракалпакстане и Хорезмской области.Расходы, связанные с предоставлением льготы, будут компенсировать компаниям за счет средств республиканского бюджета.Ранее в АО "Узтемирёлёлучи" сообщили, что стоимость билетов по маршруту "Душанбе-Ташкент-Душанбе" снизится. Читайте также:Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в ТашкентеНа маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23715598_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_167465fa3966697ccd0059f19895c283.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсионеры приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты каракалпакстан хорезмская область пенсионеры скидки поезд самолет авиабилеты как купить со скидкой новости новость
пенсионеры приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты каракалпакстан хорезмская область пенсионеры скидки поезд самолет авиабилеты как купить со скидкой новости новость
Пенсионеры Приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты
Воспользоваться скидкой смогут жители Каракалпакстана и Хорезмской области, получающие пенсии или пособия по инвалидности.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ
, согласно которому с 15 сентября пенсионеры из Приаралья смогут приобретать железнодорожные и авиабилеты со скидкой в 50%.
Купить билет со скидкой смогут все получатели пенсии по возрасту или инвалидности, живущие в Каракалпакстане и Хорезмской области.
Расходы, связанные с предоставлением льготы, будут компенсировать компаниям за счет средств республиканского бюджета.
Ранее в АО "Узтемирёлёлучи" сообщили
, что стоимость билетов по маршруту "Душанбе-Ташкент-Душанбе" снизится.