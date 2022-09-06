https://uz.sputniknews.ru/20220906/pensionery-priaralya-poluchat-skidku-na-jeleznodorojnye-i-aviabilety-27830628.html

Пенсионеры Приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты

Пенсионеры Приаралья получат скидку на железнодорожные и авиабилеты

Скидка будет у жителей Каракалпакстана и Хорезмской области.

2022-09-06T20:35+0500

2022-09-06T20:35+0500

2022-09-06T20:35+0500

общество

пенсионеры

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билет

самолет

поезд

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 15 сентября пенсионеры из Приаралья смогут приобретать железнодорожные и авиабилеты со скидкой в 50%.Купить билет со скидкой смогут все получатели пенсии по возрасту или инвалидности, живущие в Каракалпакстане и Хорезмской области.Расходы, связанные с предоставлением льготы, будут компенсировать компаниям за счет средств республиканского бюджета.Ранее в АО "Узтемирёлёлучи" сообщили, что стоимость билетов по маршруту "Душанбе-Ташкент-Душанбе" снизится. Читайте также:Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в ТашкентеНа маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд

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