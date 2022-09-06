https://uz.sputniknews.ru/20220906/stoimost-biletov-na-marshrut-dushanbe-tashkent-snizitsya--27829427.html

Стоимость билетов на маршрут "Душанбе-Ташкент" снизится

Стоимость билетов на маршрут "Душанбе-Ташкент" снизится

Транспортные компании приняли решение о стоимости билетов.

2022-09-06T19:33+0500

2022-09-06T19:33+0500

2022-09-06T19:33+0500

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. С сегодняшнего дня на билеты по маршруту "Душанбе-Ташкент-Душанбе" будет действовать 20% скидка, передает пресс-служба АО "Узтемирёлёлучи".По данным пресс-службы, данное решение приняли руководство АО "Узбекистон темир йуллари" и ГУП "Рохи Охани Тачикистон" на прошедших переговорах.Ранее в Uzbekistan Airways рассказали, как можно вернуть деньги за авиабилет.Читайте также:Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в ТашкентеНа маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд

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