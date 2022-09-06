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Стоимость билетов на маршрут "Душанбе-Ташкент" снизится
Стоимость билетов на маршрут "Душанбе-Ташкент" снизится
Транспортные компании приняли решение о стоимости билетов.
2022-09-06T19:33+0500
2022-09-06T19:33+0500
общество
билет
стоимость
поезд
узбекистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. С сегодняшнего дня на билеты по маршруту "Душанбе-Ташкент-Душанбе" будет действовать 20% скидка, передает пресс-служба АО "Узтемирёлёлучи".По данным пресс-службы, данное решение приняли руководство АО "Узбекистон темир йуллари" и ГУП "Рохи Охани Тачикистон" на прошедших переговорах.Ранее в Uzbekistan Airways рассказали, как можно вернуть деньги за авиабилет.Читайте также:Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в ТашкентеНа маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд
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стоимость билетов на маршрут душанбе ташкент снизится узбекистан таджикистан цена на билет сколько стоит узтемирёлёлучи рохи охани тачикистон скидка новость новости международные пассажирские перевозки
стоимость билетов на маршрут душанбе ташкент снизится узбекистан таджикистан цена на билет сколько стоит узтемирёлёлучи рохи охани тачикистон скидка новость новости международные пассажирские перевозки

Стоимость билетов на маршрут "Душанбе-Ташкент" снизится

19:33 06.09.2022
CC BY-SA 4.0 / rolly / Поезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
CC BY-SA 4.0 / rolly /
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Транспортные компании приняли решение о стоимости билетов на поезда между Узбекистаном и Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. С сегодняшнего дня на билеты по маршруту "Душанбе-Ташкент-Душанбе" будет действовать 20% скидка, передает пресс-служба АО "Узтемирёлёлучи".
По данным пресс-службы, данное решение приняли руководство АО "Узбекистон темир йуллари" и ГУП "Рохи Охани Тачикистон" на прошедших переговорах.
Ранее в Uzbekistan Airways рассказали, как можно вернуть деньги за авиабилет.
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