https://uz.sputniknews.ru/20220906/v-stolitse-sotrudniki-mchs-spasli-devochku-ot-padeniya-s-balkona---video--27827151.html

В столице сотрудники МЧС спасли девочку от падения с балкона - видео

В столице сотрудники МЧС спасли девочку от падения с балкона - видео

ЧП с участием несовершеннолетней произошло в махалле "Иттифок" Сергелийского района. 06.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-06T18:01+0500

2022-09-06T18:01+0500

2022-09-06T18:01+0500

общество

мчс узбекистана

чп

ребенок

спасение

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте сотрудники городского управления по чрезвычайным ситуациям спасли девочку, которая повисла на балконе 5-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в 9:47 по местному времени в столичное управление по чрезвычайным ситуациям поступил звонок о том, что на балконе пятого этажа многоэтажного дома висит 14-летняя девочка.Так, на место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. С помощью специальной техники девочка была спасена.О том, как несовершеннолетняя оказалась в таком положении, не сообщается.Ранее МЧС поделилось советами, как избежать встречи со стаей агрессивных собак. Читайте также:Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилосьЗемлетрясение в Таджикистане ощутили жители Джизакской области

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мчс узбекистана, чп, ребенок, спасение