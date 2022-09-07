https://uz.sputniknews.ru/20220907/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-zemletryaseniem-v-knr--27847365.html
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в КНР
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в КНР
В результате ЧП погибло по меньшей мере 65 человек.
2022-09-07T12:30+0500
2022-09-07T12:30+0500
2022-09-07T12:34+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
китай
соболезнования
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи сильным землетрясением, которое произошло в провинции Сычуань, передает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Так, Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки народу Китая, близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Напомним: на юго-западе Китая в понедельник в 12:52 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате ЧП погибли люди, повреждены дороги и линии электропередач.Читайте также:Путин встретится с Си Цзиньпином в СамаркандеВ КНР искусственный интеллект возглавил компанию
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мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в кнр землетрясение в китае китай си цзиньпинь сколько погибло где произошло когда чп магнитуда новости новость
мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в кнр землетрясение в китае китай си цзиньпинь сколько погибло где произошло когда чп магнитуда новости новость
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в КНР
12:30 07.09.2022 (обновлено: 12:34 07.09.2022)
В результате ЧП погибло по меньшей мере 65 человек, 248 пострадало, 50 тыс. эвакуировали.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи сильным землетрясением, которое произошло в провинции Сычуань, передает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Так, Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки народу Китая, близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним: на юго-западе Китая в понедельник в 12:52 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате ЧП погибли люди, повреждены дороги и линии электропередач.