https://uz.sputniknews.ru/20220907/tinkoff-zapustit-dlya-biznesa-perevody-v-uzbekistan-v-natsvalyute--27849644.html
"Тинькофф" запустит для бизнеса переводы в Узбекистан в нацвалюте
"Тинькофф" запустит для бизнеса переводы в Узбекистан в нацвалюте
Данное решение приняли из-за увеличения финансовых операций.
2022-09-07T14:58+0500
2022-09-07T14:58+0500
2022-09-07T14:58+0500
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бизнес
денежные переводы
узбекистан
валюта
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. "Тинькофф" запустит для юридических лиц переводы в Узбекистан в национальной валюте. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме Узбекистана, переводы в нацвалютах станут доступны и для представителей бизнеса из Армении.По словам представителей банка, данное решение приняли из-за увеличения объемов экспортно-импортных операций России с Узбекистаном и Арменией. Так, сумма импорта товаров из Узбекистана в Россию увеличилась на 45%, а экспорта – на 27%.Ранее российские банки запустили функцию перевода денежных средств в страны СНГ по номеру телефона. В настоящее время эта услуга доступна в двух организациях — "Тинькофф" и "Сбер". В Центробанке заявили, что в ближайшее время разработают собственный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП). Читайте также:Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"Узбекистанцам облегчили финансовые хлопоты с переводами — Ортикходжа Норов
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тинькофф запустит для бизнеса переводы в узбекистан в нацвалюте суммы переводы в узбекистан из россии армения российский банк экономика бизнес новости новость денежные переводы деньги финансы россия
тинькофф запустит для бизнеса переводы в узбекистан в нацвалюте суммы переводы в узбекистан из россии армения российский банк экономика бизнес новости новость денежные переводы деньги финансы россия
"Тинькофф" запустит для бизнеса переводы в Узбекистан в нацвалюте
Данное решение приняли из-за увеличения экспортно-импортных операций России с республикой.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
"Тинькофф" запустит для юридических лиц переводы в Узбекистан в национальной валюте. Об этом сообщает РИА Новости
.
Кроме Узбекистана, переводы в нацвалютах станут доступны и для представителей бизнеса из Армении.
"В скором времени "Тинькофф" запустит переводы в армянских драмах (AMD) в банки Армении и в узбекских сумах (UZS) – в Узбекистан", - цитирует РИА Новости сообщение кредитной организации.
По словам представителей банка, данное решение приняли из-за увеличения объемов экспортно-импортных операций России с Узбекистаном и Арменией. Так, сумма импорта товаров из Узбекистана в Россию увеличилась на 45%, а экспорта – на 27%.
Ранее российские банки запустили
функцию перевода денежных средств в страны СНГ по номеру телефона. В настоящее время эта услуга доступна в двух организациях — "Тинькофф" и "Сбер". В Центробанке заявили, что в ближайшее время разработают собственный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).