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В Ташкенте открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох"– фото
В Ташкенте открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох"– фото
Мероприятие приурочено к 31-летию независимости Узбекистана.
2022-09-07T18:02+0500
2022-09-07T18:02+0500
культура
ташкент
фотовыставка
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана Академии наук стартовала выставка "Искусство фотографии – на стыке эпох", передает пресс-служба ведомства.В экспозиции выставки представили различные типы фотоаппаратов с объективами и пленками, а также уникальные фотокамеры, хранящиеся в коллекции музея "Благословенные предметы". Кроме того, гости мероприятие смогут увидеть эволюцию технических средств фотографии, начиная с середины ХХ века.Ранее в Российском этнографическом музее началась выставка традиционных узбекистанских тканей.Читайте также:Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем годуЧто показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео
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фото в ташкенте проходит выставка фотографий искусство фотографии на стыке эпох академия наук государственный музей истории новости культуры новость история фотографии
фото в ташкенте проходит выставка фотографий искусство фотографии на стыке эпох академия наук государственный музей истории новости культуры новость история фотографии

В Ташкенте открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох"– фото

18:02 07.09.2022
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка Искусство фотографии - на стыке эпох – фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2022
© пресс-служба Академии наук Узбекистана
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Мероприятие приурочено к 31-летию независимости Республики Узбекистан и продлится до 30 сентября.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана Академии наук стартовала выставка "Искусство фотографии – на стыке эпох", передает пресс-служба ведомства.
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка Искусство фотографии - на стыке эпох – фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2022
В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
© пресс-служба Академии наук Узбекистана
В экспозиции выставки представили различные типы фотоаппаратов с объективами и пленками, а также уникальные фотокамеры, хранящиеся в коллекции музея "Благословенные предметы".
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка Искусство фотографии - на стыке эпох – фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2022
В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
© пресс-служба Академии наук Узбекистана
Кроме того, гости мероприятие смогут увидеть эволюцию технических средств фотографии, начиная с середины ХХ века.
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка Искусство фотографии - на стыке эпох – фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2022
В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
© пресс-служба Академии наук Узбекистана
Ранее в Российском этнографическом музее началась выставка традиционных узбекистанских тканей.
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