https://uz.sputniknews.ru/20220907/v-tashkente-otkrylas-vystavka-iskusstvo-fotografii---na-styke-epox-foto--27853254.html

В Ташкенте открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох"– фото

В Ташкенте открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох"– фото

Мероприятие приурочено к 31-летию независимости Узбекистана.

2022-09-07T18:02+0500

2022-09-07T18:02+0500

2022-09-07T18:02+0500

культура

ташкент

фотовыставка

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана Академии наук стартовала выставка "Искусство фотографии – на стыке эпох", передает пресс-служба ведомства.В экспозиции выставки представили различные типы фотоаппаратов с объективами и пленками, а также уникальные фотокамеры, хранящиеся в коллекции музея "Благословенные предметы". Кроме того, гости мероприятие смогут увидеть эволюцию технических средств фотографии, начиная с середины ХХ века.Ранее в Российском этнографическом музее началась выставка традиционных узбекистанских тканей.Читайте также:Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем годуЧто показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео

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