В Ташкенте открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох"– фото
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
Мероприятие приурочено к 31-летию независимости Республики Узбекистан и продлится до 30 сентября.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана Академии наук стартовала выставка "Искусство фотографии – на стыке эпох", передает пресс-служба ведомства.
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В экспозиции выставки представили различные типы фотоаппаратов с объективами и пленками, а также уникальные фотокамеры, хранящиеся в коллекции музея "Благословенные предметы".
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
Кроме того, гости мероприятие смогут увидеть эволюцию технических средств фотографии, начиная с середины ХХ века.
© пресс-служба Академии наук Узбекистана В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
В столице открылась выставка "Искусство фотографии - на стыке эпох" – фото
Ранее в Российском этнографическом музее началась выставка традиционных узбекистанских тканей.
Читайте также: