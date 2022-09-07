https://uz.sputniknews.ru/20220907/vyshe-vsex-uzbekistanka-vyigrala-gran-pri-po-pryjkam-v-vysotu-27846695.html
Выше всех: узбекистанка выиграла Гран-при по прыжкам в высоту
Выше всех: узбекистанка выиграла Гран-при по прыжкам в высоту
О спортивном достижении спортсменки по легкой атлетике читайте в материале.
2022-09-07T13:07+0500
2022-09-07T13:07+0500
2022-09-07T13:07+0500
спорт
узбекистан
легкая атлетика
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Будапеште в рамках Гран-при Венгрии "Pápai Sportcentrum" спортсменка из Узбекистана Сафина Садуллаева завоевала золотую медаль. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана."Сафина Садуллаева прыгнула на высоту 1,90 м и завоевала золотую медаль. Второе место заняла украинка Екатерина Табашник, тройку сильнейших замкнула Барбара Сабо из Венгрии", - говорится в сообщении ведомства.Недавно в составе сборной республики по легкой атлетике на V Играх Исламской солидарности Сафина Садуллаева получила золотую награду в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра. Ранее сообщалось, что Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии".Читайте также:Узбекистанские дзюдоистки штурмуют Открытый чемпионат Европы
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гран-при венгрии pápai sportcentrum будапешт результаты узбекистан какое место занял сколько медалей завоевали сафина садуллаева золото золотая медаль какую высоту на сколько прыгнула новости спорт легкая атлетика
гран-при венгрии pápai sportcentrum будапешт результаты узбекистан какое место занял сколько медалей завоевали сафина садуллаева золото золотая медаль какую высоту на сколько прыгнула новости спорт легкая атлетика
Выше всех: узбекистанка выиграла Гран-при по прыжкам в высоту
О спортивном достижении спортсменки по легкой атлетике читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
В Будапеште в рамках Гран-при Венгрии "Pápai Sportcentrum" спортсменка из Узбекистана Сафина Садуллаева завоевала золотую медаль. Об этом сообщили в пресс-службе
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
"Сафина Садуллаева прыгнула на высоту 1,90 м и завоевала золотую медаль. Второе место заняла украинка Екатерина Табашник, тройку сильнейших замкнула Барбара Сабо из Венгрии", - говорится в сообщении ведомства.
Недавно в составе сборной республики по легкой атлетике на V Играх Исламской солидарности Сафина Садуллаева получила
золотую награду в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра.
Ранее сообщалось
, что Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии".