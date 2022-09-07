https://uz.sputniknews.ru/20220907/ziroat-mirziyoeva-prizvala-vsex-zabotitsya-ob-okrujayuschey-srede-27843839.html
Зироат Мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде
Зироат Мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде
Будущее нашей планеты – это будущее всех нас, заявила Мирзиёева.
2022-09-07T11:59+0500
2022-09-07T11:59+0500
2022-09-07T12:07+0500
общество
экология
охрана окружающей среды
фонд
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Загрязнение воздуха является второй по значимости причиной смертности от неинфекционных заболеваний. По информации ООН, девять из десяти человек на Земле дышат загрязненным воздухом, что по оценкам является причиной около семи миллионов преждевременных смертей в год.Эти данные обсуждались в ходе круглого стола "Значение чистого воздуха для качества жизни человека", организованного Фондом Zamin при поддержке программы ООН по охране окружающей среды (UNEP), Центром гидрометеорологической службы и Госкомэкологии Узбекистана.Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня чистого воздуха для голубого неба, который отмечается 7 сентября Фонд Zamin и Центр гидрометеорологической службы Узбекистана предоставили следующие результаты реализации проекта "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха":До этого сообщалось, что узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе.Ранее Фонд Zamin обеспечил питьевой водой школы Бухарской области.Читайте также:Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу — фото
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зироат мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде экология фонд замин фонд zamin и центр гидрометеорологической службы узбекистана охрана окружающей среды новости заявления международный день чистого воздуха для голубого неба
зироат мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде экология фонд замин фонд zamin и центр гидрометеорологической службы узбекистана охрана окружающей среды новости заявления международный день чистого воздуха для голубого неба
Зироат Мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде
11:59 07.09.2022 (обновлено: 12:07 07.09.2022)
Будущее нашей планеты – это будущее всех нас, поэтому мы все ответственны за состояние окружающей среды, заявила Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Загрязнение воздуха является второй по значимости причиной смертности от неинфекционных заболеваний. По информации ООН, девять из десяти человек на Земле дышат загрязненным воздухом, что по оценкам является причиной около семи миллионов преждевременных смертей в год.
Эти данные обсуждались в ходе круглого стола "Значение чистого воздуха для качества жизни человека", организованного Фондом Zamin
при поддержке программы ООН по охране окружающей среды (UNEP), Центром гидрометеорологической службы и Госкомэкологии Узбекистана.
Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня чистого воздуха для голубого неба, который отмечается 7 сентября
"Будущее нашей планеты – это будущее всех нас, поэтому мы все ответственны за состояние окружающей среды, все мы – от нас самих до частного сектора, от общественных организаций до правительств – должны действовать сообща. На этом пути не бывает малых или больших дел, поэтому любое действие, будь то непричинение вреда растениям или посадка деревьев, либо сокращение отходов на крупных предприятиях, одинаково важны для окружающей среды", - сообщила председатель Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева.
Фонд Zamin и Центр гидрометеорологической службы Узбекистана предоставили следующие результаты реализации проекта "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха":
пункты наблюдения за загрязнением воздуха и лаборатории Узгидромета объединены в единый аналитический центр;
для консолидации и публикации данных создана платформа AirUz;
в Ташкенте установлены две автоматические станции мониторинга загрязнение атмосферного воздуха. Такие же станции установят в Нукусе, Ургенче, Термезе, Самарканде, Джизаке и Гулистане;
гармонизированы и внедрены пять международных стандартов мониторинга загрязнения воздуха;
более 50 сотрудников Узгидромета прошли обучение по использованию современных информационных систем и эксплуатации автоматических станций по мониторингу воздуха.
До этого сообщалось
, что узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе.
Ранее Фонд Zamin обеспечил
питьевой водой школы Бухарской области.