https://uz.sputniknews.ru/20220907/ziroat-mirziyoeva-prizvala-vsex-zabotitsya-ob-okrujayuschey-srede-27843839.html

Зироат Мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде

Зироат Мирзиёева призвала всех заботиться об окружающей среде

Будущее нашей планеты – это будущее всех нас, заявила Мирзиёева.

2022-09-07T11:59+0500

2022-09-07T11:59+0500

2022-09-07T12:07+0500

общество

экология

охрана окружающей среды

фонд

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Загрязнение воздуха является второй по значимости причиной смертности от неинфекционных заболеваний. По информации ООН, девять из десяти человек на Земле дышат загрязненным воздухом, что по оценкам является причиной около семи миллионов преждевременных смертей в год.Эти данные обсуждались в ходе круглого стола "Значение чистого воздуха для качества жизни человека", организованного Фондом Zamin при поддержке программы ООН по охране окружающей среды (UNEP), Центром гидрометеорологической службы и Госкомэкологии Узбекистана.Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня чистого воздуха для голубого неба, который отмечается 7 сентября Фонд Zamin и Центр гидрометеорологической службы Узбекистана предоставили следующие результаты реализации проекта "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха":До этого сообщалось, что узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе.Ранее Фонд Zamin обеспечил питьевой водой школы Бухарской области.Читайте также:Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу — фото

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