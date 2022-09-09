https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits--podrobnosti--27908311.html

В столице перекроют ряд улиц – подробности

В столице перекроют ряд улиц – подробности

В Ташкенте перекроют ряд улиц из-за музыкального фестиваля.

2022-09-09T08:15+0500

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общество

ташкент

дороги

улица

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте с 00:00 9 сентября до 18:00 12 сентября будут перекрыты несколько улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.Власти города приняли данное решение из-за музыкального фестиваля Tashkent Music Fest 2022, который будет проходить четыре дня – с 9 по 12 сентября.Так, для транспорта будут закрыты следующие улицы:Напомним: с 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств.Читайте также:Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в СамаркандеКакие дороги перекроют в Ташкенте - карта

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