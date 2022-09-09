https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits--podrobnosti--27908311.html
В столице перекроют ряд улиц – подробности
В столице перекроют ряд улиц – подробности
В Ташкенте перекроют ряд улиц из-за музыкального фестиваля.
2022-09-09T08:15+0500
2022-09-09T08:15+0500
2022-09-09T08:15+0500
общество
ташкент
дороги
улица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19413777_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60b243501006a84d55a0eff9687f8b5a.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте с 00:00 9 сентября до 18:00 12 сентября будут перекрыты несколько улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.Власти города приняли данное решение из-за музыкального фестиваля Tashkent Music Fest 2022, который будет проходить четыре дня – с 9 по 12 сентября.Так, для транспорта будут закрыты следующие улицы:Напомним: с 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств.Читайте также:Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в СамаркандеКакие дороги перекроют в Ташкенте - карта
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19413777_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_19c9ea8617b68e19ff87aa3b6ac9631c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент перекрытие улиц узбекистан какие когда где почему фестиваль музыкальный как доехать новости новость хокимият
ташкент перекрытие улиц узбекистан какие когда где почему фестиваль музыкальный как доехать новости новость хокимият
В столице перекроют ряд улиц – подробности
В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением музыкального фестиваля. В хокимияте рекомендовали использовать объездные дороги.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
В Ташкенте с 00:00 9 сентября до 18:00 12 сентября будут перекрыты несколько улиц, передает пресс-служба
столичного хокимията.
Власти города приняли данное решение из-за музыкального фестиваля Tashkent Music Fest 2022, который будет проходить четыре дня – с 9 по 12 сентября.
Так, для транспорта будут закрыты следующие улицы:
от пересечения ул. Буюк Турон с ул. Алишера Навои до ул. Независимости;
от пересечения ул. Истикляль с ул. Буюк Турон до отеля Hyatt Regency Tashkent;
от пересечения ул. Зарафшан с ул. Алишера Навои до ул. Независимости;
от пересечения ул. Джавахарлала Неру с ул. Зарафшан до проспекта Независимости.
Напомним: с 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет
ограничено движение всех транспортных средств.