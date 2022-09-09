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https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits--podrobnosti--27908311.html
В столице перекроют ряд улиц – подробности
В столице перекроют ряд улиц – подробности
В Ташкенте перекроют ряд улиц из-за музыкального фестиваля.
2022-09-09T08:15+0500
2022-09-09T08:15+0500
общество
ташкент
дороги
улица
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте с 00:00 9 сентября до 18:00 12 сентября будут перекрыты несколько улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.Власти города приняли данное решение из-за музыкального фестиваля Tashkent Music Fest 2022, который будет проходить четыре дня – с 9 по 12 сентября.Так, для транспорта будут закрыты следующие улицы:Напомним: с 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств.Читайте также:Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в СамаркандеКакие дороги перекроют в Ташкенте - карта
ташкент
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ташкент перекрытие улиц узбекистан какие когда где почему фестиваль музыкальный как доехать новости новость хокимият
ташкент перекрытие улиц узбекистан какие когда где почему фестиваль музыкальный как доехать новости новость хокимият

В столице перекроют ряд улиц – подробности

08:15 09.09.2022
© Рамиз БахтияровЗнак "Стоп" на въезде в Ташкент во время карантина
Знак Стоп на въезде в Ташкент во время карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2022
© Рамиз Бахтияров
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В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением музыкального фестиваля. В хокимияте рекомендовали использовать объездные дороги.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте с 00:00 9 сентября до 18:00 12 сентября будут перекрыты несколько улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.
Власти города приняли данное решение из-за музыкального фестиваля Tashkent Music Fest 2022, который будет проходить четыре дня – с 9 по 12 сентября.
Так, для транспорта будут закрыты следующие улицы:
от пересечения ул. Буюк Турон с ул. Алишера Навои до ул. Независимости;
от пересечения ул. Истикляль с ул. Буюк Турон до отеля Hyatt Regency Tashkent;
от пересечения ул. Зарафшан с ул. Алишера Навои до ул. Независимости;
от пересечения ул. Джавахарлала Неру с ул. Зарафшан до проспекта Независимости.
Напомним: с 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств.
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Какие дороги перекроют в Ташкенте - карта
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