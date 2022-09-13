https://uz.sputniknews.ru/20220913/amanbay-orynbaev-stal-zamestitelem-predsedatelya-senata-28044239.html

Аманбай Орынбаев стал заместителем Председателя Сената

Аманбай Орынбаев стал заместителем Председателя Сената

Так, от должности освободили Мурата Камалова.

2022-09-13T12:53+0500

2022-09-13T12:53+0500

2022-09-13T12:53+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

председательство

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Аманбай Орынбаев избран заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса. Данное решение приняли на тридцать втором пленарном заседании Сената, передает пресс-служба ведомства.Напомним, 9 сентября Орынбаев стал членом Сената Олий Межлиса. В августе он стал председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.Ранее Орынбаев работал на различных должностях в системе МВД, до июля 2022-го был министром внутренних дел Каракалпакстана, первым заместителем председателя Совета министров региона по вопросам экологии и развития Приаралья.Читайте также:Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных делПо итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация

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