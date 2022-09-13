https://uz.sputniknews.ru/20220913/amanbay-orynbaev-stal-zamestitelem-predsedatelya-senata-28044239.html
Аманбай Орынбаев стал заместителем Председателя Сената
Аманбай Орынбаев стал заместителем Председателя Сената
Так, от должности освободили Мурата Камалова.
2022-09-13T12:53+0500
2022-09-13T12:53+0500
2022-09-13T12:53+0500
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
председательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0d/28044084_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_839206a62031638e6f5fb01b1592d6a1.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Аманбай Орынбаев избран заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса. Данное решение приняли на тридцать втором пленарном заседании Сената, передает пресс-служба ведомства.Напомним, 9 сентября Орынбаев стал членом Сената Олий Межлиса. В августе он стал председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.Ранее Орынбаев работал на различных должностях в системе МВД, до июля 2022-го был министром внутренних дел Каракалпакстана, первым заместителем председателя Совета министров региона по вопросам экологии и развития Приаралья.Читайте также:Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных делПо итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0d/28044084_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_e78878f39e365083b5950eb37d3baee0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан аманбай орынбаев стал заместителем председателя сената новый председатель политика олий мажлис новости новость
узбекистан аманбай орынбаев стал заместителем председателя сената новый председатель политика олий мажлис новости новость
Аманбай Орынбаев стал заместителем Председателя Сената
Так, в соответствии с Конституцией от должности заместителя Председателя Сената освободили Мурата Камалова.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Аманбай Орынбаев избран заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса. Данное решение приняли на тридцать втором пленарном заседании Сената, передает пресс-служба ведомства.
Напомним, 9 сентября Орынбаев стал
членом Сената Олий Межлиса. В августе он стал председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.
Ранее Орынбаев работал на различных должностях в системе МВД, до июля 2022-го был министром внутренних дел Каракалпакстана, первым заместителем председателя Совета министров региона по вопросам экологии и развития Приаралья.