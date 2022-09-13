https://uz.sputniknews.ru/20220913/fergana-i-sogd-podpisali-bolee-10-biznes-soglasheniy--28039705.html
Фергана и Согд подписали более 10 бизнес-соглашений
Фергана и Согд подписали более 10 бизнес-соглашений
Бизнесмены подписали 12 новых контрактов о сотрудничестве.
2022-09-13T12:24+0500
2022-09-13T12:24+0500
2022-09-13T12:24+0500
экономика
узбекистан
таджикистан
контракт
соглашение
бизнес
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Новые соглашение в сфере бизнеса подписали представители Узбекистана и Таджикистана в рамках бизнес-форума деловых кругов Согдийской и Ферганской областях. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области. Также представители двух стран провели переговоры, на которых отметили важность развития сотрудничества в текстильной, строительной, кожевенно-обувной промышленностях, а также в сельском хозяйстве, туризме, и в сфере культурно-гуманитарных связей.Кроме того, представители двух стран договорились по налаживанию прямого авиасообщения между городами Фергана и Ходжент, а также увеличить количество автобусных сообщений между областями.Напомним, делегация Ферганской области во главе с акимом области Хайрулло Бозоровым посетила Согдийскую область для участия в праздничных мероприятиях ко Дню независимости Таджикистана.Читайте также:На саммите ШОС подпишут более 30 документовСтоимость билетов на маршрут "Душанбе — Ташкент" снизится
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фергана и согд подписали более 10 бизнес соглашений узбекистан таджикистан бизнесмены бизнесс контракты сотрудничество экономика предприниматели предпринимательство новости новость
фергана и согд подписали более 10 бизнес соглашений узбекистан таджикистан бизнесмены бизнесс контракты сотрудничество экономика предприниматели предпринимательство новости новость
Фергана и Согд подписали более 10 бизнес-соглашений
Узбекистанские и таджкистанские бизнесмены подписали 12 новых контрактов о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Новые соглашение в сфере бизнеса подписали представители Узбекистана и Таджикистана в рамках бизнес-форума деловых кругов Согдийской и Ферганской областях. Об этом сообщает пресс-служба
хокимията Ферганской области.
Также представители двух стран провели переговоры, на которых отметили важность развития сотрудничества в текстильной, строительной, кожевенно-обувной промышленностях, а также в сельском хозяйстве, туризме, и в сфере культурно-гуманитарных связей.
Кроме того, представители двух стран договорились по налаживанию прямого авиасообщения между городами Фергана и Ходжент, а также увеличить количество автобусных сообщений между областями.
Напомним, делегация Ферганской области во главе с акимом области Хайрулло Бозоровым посетила Согдийскую область для участия в праздничных мероприятиях ко Дню независимости Таджикистана.