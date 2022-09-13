https://uz.sputniknews.ru/20220913/nur-sultan-mojet-snova-stat-astanoy--28050379.html

Нур-Султан может снова стать Астаной

Нур-Султан может снова стать Астаной

Столица Казахстана может поменять название уже в пятый раз за свою историю. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Депутаты парламента Казахстана внесли предложение о переименовании столицы в Астану в проект конституционного закона, передает Sputnik Казахстан.Данное решение было принято с согласия президента страны Касыма-Жомарта Токаева.Напомним: до этого город не раз менял название. Самое первое название столицы было Акмолинск. В 1961 году название города поменяли на Целиноград. Далее с 1992 года до 1998 город назывался Акмолой. Потом в 1998 году город стал Астаной. В последний раз название столицы Казахстана меняли в 2019 году, тогда Астана стала Нур-Султаном.Читайте также:В Ташкенте стартовали дни кино стран ШОС — видеоПосол Казахстана посетил МИД Узбекистана — итоги переговоров

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