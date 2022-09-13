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Нур-Султан может снова стать Астаной
Нур-Султан может снова стать Астаной
Столица Казахстана может поменять название уже в пятый раз за свою историю. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-13T14:22+0500
2022-09-13T14:22+0500
2022-09-13T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Депутаты парламента Казахстана внесли предложение о переименовании столицы в Астану в проект конституционного закона, передает Sputnik Казахстан.Данное решение было принято с согласия президента страны Касыма-Жомарта Токаева.Напомним: до этого город не раз менял название. Самое первое название столицы было Акмолинск. В 1961 году название города поменяли на Целиноград. Далее с 1992 года до 1998 город назывался Акмолой. Потом в 1998 году город стал Астаной. В последний раз название столицы Казахстана меняли в 2019 году, тогда Астана стала Нур-Султаном.Читайте также:В Ташкенте стартовали дни кино стран ШОС — видеоПосол Казахстана посетил МИД Узбекистана — итоги переговоров
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казахстан, нур-султан, астана
казахстан, нур-султан, астана
Нур-Султан может снова стать Астаной
14:22 13.09.2022 (обновлено: 14:34 13.09.2022)
Столица Казахстана может поменять название уже в пятый раз за свою историю.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Депутаты парламента Казахстана внесли предложение о переименовании столицы в Астану в проект конституционного закона, передает Sputnik Казахстан.
Данное решение было принято с согласия президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
Напомним: до этого город не раз менял название. Самое первое название столицы было Акмолинск. В 1961 году название города поменяли на Целиноград. Далее с 1992 года до 1998 город назывался Акмолой. Потом в 1998 году город стал Астаной. В последний раз название столицы Казахстана меняли в 2019 году, тогда Астана стала Нур-Султаном.