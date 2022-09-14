https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-tashkente-zagorelsya-avtobus--28082131.html
В Ташкенте загорелся автобус
В Ташкенте загорелся автобус
В результате инцидента никто не пострадал. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-14T12:31+0500
2022-09-14T12:31+0500
2022-09-14T12:31+0500
общество
ташкент
автобус
чп
пожар
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Сегодня в Ташкенте загорелся автобус марки "Мерседес-Бенц", передает пресс-служба МЧС.По данным пресс-службы, инцидент произошел в 09.02, когда автобус ехал по пересечению улиц Мирзо-Улугбека и Дурмон йули в Мирзо-Улугбекском районе столицы.На место ЧП незамедлительно выехали пожарные. Так, в 09.08 пожар удалось потушить. В результате инцидента пострадавших нет.В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания и размер материального ущерба.Ранее в столице сотрудники МЧС спасли девочку от падения с балконаЧитайте также:Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в КНРЗемлетрясение в Таджикистане ощутили жители Джизакской области
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ташкент, автобус, чп, пожар
ташкент, автобус, чп, пожар
В Ташкенте загорелся автобус
В результате инцидента никто не пострадал.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
Сегодня в Ташкенте загорелся автобус марки "Мерседес-Бенц", передает
пресс-служба МЧС.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в 09.02, когда автобус ехал по пересечению улиц Мирзо-Улугбека и Дурмон йули в Мирзо-Улугбекском районе столицы.
На место ЧП незамедлительно выехали пожарные. Так, в 09.08 пожар удалось потушить. В результате инцидента пострадавших нет.
В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания и размер материального ущерба.
Ранее в столице сотрудники МЧС спасли
девочку от падения с балкона