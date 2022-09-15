https://uz.sputniknews.ru/20220915/eksport-uzbekistanskogo-tekstilya-v-strany-shos-dostig-16-mlrd-28149295.html

Экспорт узбекистанского текстиля в страны ШОС достиг $1,6 млрд

Экспорт узбекистанского текстиля в страны ШОС достиг $1,6 млрд

Товарооборот со странами ШОС за пять лет вырос в 1,7 раз.

2022-09-15T16:59+0500

2022-09-15T16:59+0500

2022-09-15T16:59+0500

экономика

узбекистан

текстиль

шос

экспорт

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Объем поставок текстиля из Узбекистана в страны-участниц Шанхайской организации сотрудничества достиг $1,6 млрд, передает пресс-служба Узтекстильпром.За первые шесть месяцев 2022 года товарооборот республики со странами ШОС вырос на 25,3% и составил $14 млрд.Кроме того, экспорт за этот период увеличился на 24,4% и достиг $4,6 млрд, а импорт – на 27,3% и составил $9,4 млрд.По итогам прошлого года при поддержке ШОС в Узбекистане запустили 47 инвестиционных проектов на сумму $854,6 млн.Также по данным Узтекстильпром, за восемь месяцев этого года поставки узбекистанских товаров достигли $1,6 млрд.Напомним: в прошлом году Узбекистан поставил в государства организации текстиля на сумму $1,4 млрд. Планируется, что в этом году данный показатель увеличат до $2,1 млрд.За последние пять лет Узтекстильпром наладил сотрудничество со многими профильными организациями ШОС, в том числе с китайскими CNTAC, CCCT, российскими Минпромторг, "Союзлегпром" и Конфедерацией индийской текстильной промышленности.Читайте также:Песков: Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организацииПочта Узбекистана выпустила марку к Самаркандскому саммиту

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