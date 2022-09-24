https://uz.sputniknews.ru/20220924/uzbekistan-i-singapur-obsudili-sotrudnichestvo-v-tsifrovoy-ekonomike--28513551.html

Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономике

Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономике

Министры иностранных дел провели переговоры на полях ООН.

2022-09-24T19:48+0500

2022-09-24T19:48+0500

2022-09-24T19:48+0500

политика

узбекистан

сингапур

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан обсудили сотрудничество в "зеленой" и цифровой экономике, передает пресс-служба узбекистанского МИД.Также стороны рассмотрели аспекты совместной работы в политической, торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители двух стран приняли решение изучить вопросы, связанные с проектами по развитию "умных" городов, привлечением IT-технологий, а также развитием логистического потенциала и содействием туристским обменам между Узбекистаном и Сингапуром.Ранее Владимир Норов выступил на совещании высокого уровня ООН. Читайте также:Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООНВладимир Норов встретился с Генсеком ООН

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