https://uz.sputniknews.ru/20220924/uzbekistan-i-singapur-obsudili-sotrudnichestvo-v-tsifrovoy-ekonomike--28513551.html
Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономике
Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономике
Министры иностранных дел провели переговоры на полях ООН.
2022-09-24T19:48+0500
2022-09-24T19:48+0500
2022-09-24T19:48+0500
политика
узбекистан
сингапур
экономика
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/18/28513391_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_e42fffd7a3d3677feda4840e05ab7bf3.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан обсудили сотрудничество в "зеленой" и цифровой экономике, передает пресс-служба узбекистанского МИД.Также стороны рассмотрели аспекты совместной работы в политической, торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители двух стран приняли решение изучить вопросы, связанные с проектами по развитию "умных" городов, привлечением IT-технологий, а также развитием логистического потенциала и содействием туристским обменам между Узбекистаном и Сингапуром.Ранее Владимир Норов выступил на совещании высокого уровня ООН. Читайте также:Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООНВладимир Норов встретился с Генсеком ООН
сингапур
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/18/28513391_42:0:951:682_1920x0_80_0_0_17ddec29e5641edd1c4c431877654d12.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан и сингапур обсудили сотрудничество в экономике цифровая экономика норов переговоры оон итог зеленая экономика умные города it новости новость
узбекистан и сингапур обсудили сотрудничество в экономике цифровая экономика норов переговоры оон итог зеленая экономика умные города it новости новость
Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономике
Министры иностранных дел двух стран провели переговоры на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан обсудили сотрудничество в "зеленой" и цифровой экономике, передает пресс-служба узбекистанского МИД.
Также стороны рассмотрели аспекты совместной работы в политической, торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, представители двух стран приняли решение изучить вопросы, связанные с проектами по развитию "умных" городов, привлечением IT-технологий, а также развитием логистического потенциала и содействием туристским обменам между Узбекистаном и Сингапуром.
Ранее Владимир Норов выступил
на совещании высокого уровня ООН.