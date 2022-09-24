https://uz.sputniknews.ru/20220924/yamal-zapustila-polety-iz-moskvy-v-urgench-28500367.html

"Ямал" запустила полеты из Москвы в Ургенч

"Ямал" запустила полеты из Москвы в Ургенч

Авиакомпания запустила рейсы в третий город Узбекистана.

2022-09-24T12:26+0500

2022-09-24T12:26+0500

2022-09-24T12:26+0500

общество

авиакомпания

москва

ургенч

полеты

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Российская авиакомпания "Ямал" совершила первый рейс в аэропорт Ургенча, передает пресс-служба компании. Первый самолет по маршруту Москва-Ургенч-Москва приземлился 22 сентября в 23:10 по местному времени в международном аэропорту Ургенча. На борту находилось 208 пассажиров. Планируется, что рейсы по новому маршруту будут выполнять два раза в неделю – в четверг и воскресенье. Ранее авиакомпания "Ямал" связала Наманган и Самарканд с Москвой прямыми рейсами.Читайте также:В аэропорту Самарканда объявили режим "открытого неба""ИрАэро" начала летать из Казани в Самарканд

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