https://uz.sputniknews.ru/20220924/yamal-zapustila-polety-iz-moskvy-v-urgench-28500367.html
"Ямал" запустила полеты из Москвы в Ургенч
"Ямал" запустила полеты из Москвы в Ургенч
Авиакомпания запустила рейсы в третий город Узбекистана.
2022-09-24T12:26+0500
2022-09-24T12:26+0500
2022-09-24T12:26+0500
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авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Российская авиакомпания "Ямал" совершила первый рейс в аэропорт Ургенча, передает пресс-служба компании. Первый самолет по маршруту Москва-Ургенч-Москва приземлился 22 сентября в 23:10 по местному времени в международном аэропорту Ургенча. На борту находилось 208 пассажиров. Планируется, что рейсы по новому маршруту будут выполнять два раза в неделю – в четверг и воскресенье. Ранее авиакомпания "Ямал" связала Наманган и Самарканд с Москвой прямыми рейсами.Читайте также:В аэропорту Самарканда объявили режим "открытого неба""ИрАэро" начала летать из Казани в Самарканд
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ямал запустила полеты из москвы в ургенч из москвы в ургенч узбекистан как долететь маршрут где купить билеты рейсы авиакомпании авиакомпании новости новость самолет
ямал запустила полеты из москвы в ургенч из москвы в ургенч узбекистан как долететь маршрут где купить билеты рейсы авиакомпании авиакомпании новости новость самолет
"Ямал" запустила полеты из Москвы в Ургенч
Авиакомпания запустила рейсы уже в третий город Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Российская авиакомпания "Ямал" совершила первый рейс в аэропорт Ургенча, передает пресс-служба
компании.
Первый самолет по маршруту Москва-Ургенч-Москва приземлился 22 сентября в 23:10 по местному времени в международном аэропорту Ургенча. На борту находилось 208 пассажиров.
Планируется, что рейсы по новому маршруту будут выполнять два раза в неделю – в четверг и воскресенье.
Ранее авиакомпания "Ямал" связала Наманган
и Самарканд
с Москвой прямыми рейсами.