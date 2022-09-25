https://uz.sputniknews.ru/20220925/v-fergane-zapustyat-proizvodstvo-elektromobiley--28521018.html

В Фергане запустят производство электромобилей

В Фергане запустят производство электромобилей

Мощность производства составит 10 тыс электромобилей в год.

2022-09-25T15:02+0500

2022-09-25T15:02+0500

2022-09-25T15:02+0500

общество

фергана

производство

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Фергане до конца этого года запустят производство электромобилей на базе предприятия Central Asia Motors, передает пресс-служба администрации Ферганской области.Так, глава области Хайрулло Бозаров ознакомился с ходом выполнения работ по освоению производства запасных частей к электромобилям и выпуску легковых и грузовых электромобилей.Кроме того, на предприятии будет локализовано производство кузовов, зарядных станций и запчастей для аккумуляторов электромобилей.По данным пресс-службы, в рамках проекта создадут 350 новых рабочих мест. Планируется, что в него инвестируют всего $50 млн: по $5 млн — на личные средства предпринимателя и банковский кредит и $40 млн — на прямые иностранные инвестиции.Ранее Узбекистан и Туркменистан обсудили совместное производство автомобилейЧитайте также:Задача выполнена: Uzauto Motors установила рекорд — фотоUzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и Onix

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