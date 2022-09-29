https://uz.sputniknews.ru/20220929/strany-nablyudateli-zainteresovany-v-kulturno-gumanitarnyx-meropriyatiyax-shos---xamraev-28627909.html

Страны-наблюдатели заинтересованы в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС - Хамраев

Страны-наблюдатели заинтересованы в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС - Хамраев

Начался форум "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС".

2022-09-29T10:11+0500

2022-09-29T10:11+0500

2022-09-29T10:15+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

ташкент

конференция

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Страны-наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС активно интересуются культурно-гуманитарными мероприятиями Шанхайской организации сотрудничества.Об этом заявил замминистра иностранных дел Узбекистана Эркин Хамраев в ходе Международной конференции "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", сообщает корреспондент Sputnik.В Ташкенте началась Международная конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", организованная Центром народной дипломатии ШОС.На мероприятии подведут итоги, достигнутые в культурно-гуманитарной сфере в период председательства Узбекистана в ШОС, обсудят формирование дорожной карты по реализации договоренностей по итогам саммита в Самарканде. Прежде всего речь идет о развитии науки, культуры, туризма, образования и спорта.Кроме того, на встрече определят новые направления взаимного сотрудничества.Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также:Итоги саммита ШОС в Самарканде — обзор, видео

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