https://uz.sputniknews.ru/20220929/strany-nablyudateli-zainteresovany-v-kulturno-gumanitarnyx-meropriyatiyax-shos---xamraev-28627909.html
Страны-наблюдатели заинтересованы в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС - Хамраев
Страны-наблюдатели заинтересованы в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС - Хамраев
Начался форум "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС".
2022-09-29T10:11+0500
2022-09-29T10:11+0500
2022-09-29T10:15+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
ташкент
конференция
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Страны-наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС активно интересуются культурно-гуманитарными мероприятиями Шанхайской организации сотрудничества.Об этом заявил замминистра иностранных дел Узбекистана Эркин Хамраев в ходе Международной конференции "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", сообщает корреспондент Sputnik.В Ташкенте началась Международная конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", организованная Центром народной дипломатии ШОС.На мероприятии подведут итоги, достигнутые в культурно-гуманитарной сфере в период председательства Узбекистана в ШОС, обсудят формирование дорожной карты по реализации договоренностей по итогам саммита в Самарканде. Прежде всего речь идет о развитии науки, культуры, туризма, образования и спорта.Кроме того, на встрече определят новые направления взаимного сотрудничества.Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также:Итоги саммита ШОС в Самарканде — обзор, видео
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страны наблюдатели заинтересованы в культурно гуманитарных мероприятиях шос в ташкенте началась международная конференция векторы культурно гуманитарного сотрудничества в рамках шос эркин хамраев новости заявления подробности
страны наблюдатели заинтересованы в культурно гуманитарных мероприятиях шос в ташкенте началась международная конференция векторы культурно гуманитарного сотрудничества в рамках шос эркин хамраев новости заявления подробности
Страны-наблюдатели заинтересованы в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС - Хамраев
10:11 29.09.2022 (обновлено: 10:15 29.09.2022)
В Ташкенте началась Международная конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", организованная Центром народной дипломатии ШОС.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Страны-наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС активно интересуются культурно-гуманитарными мероприятиями Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом заявил замминистра иностранных дел Узбекистана Эркин Хамраев в ходе Международной конференции "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", сообщает корреспондент Sputnik.
"Большой интерес к участию в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС проявляют государства-наблюдатели и партнеры по диалогу. Это наглядно демонстрирует открытость организации, ее готовность к налаживанию активных равноправных и взаимовыгодных связей с заинтересованными странами", - сообщил Хамраев.
В Ташкенте началась
Международная конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", организованная Центром народной дипломатии ШОС.
На мероприятии подведут итоги, достигнутые в культурно-гуманитарной сфере в период председательства Узбекистана в ШОС, обсудят формирование дорожной карты по реализации договоренностей по итогам саммита в Самарканде. Прежде всего речь идет о развитии науки, культуры, туризма, образования и спорта.
Кроме того, на встрече определят новые направления взаимного сотрудничества.
Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.