https://uz.sputniknews.ru/20221007/neformalnyy-sammit-sng-zavershilsya--peskov-28917284.html

Неформальный саммит СНГ завершился – Песков

Неформальный саммит СНГ завершился – Песков

Владимир Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ, сообщил пресс-секретарь российского президента.

2022-10-07T20:34+0500

2022-10-07T20:34+0500

2022-10-07T20:34+0500

россия

саммит

снг

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился.На полях саммита президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом. На саммите лидеры стран СНГ рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.Читайте также: Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ

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неформальный саммит снг санкт-петербург завершился пресс-секретарь президента россии дмитрий песков владимир путин