https://uz.sputniknews.ru/20221007/neformalnyy-sammit-sng-zavershilsya--peskov-28917284.html
Неформальный саммит СНГ завершился – Песков
Неформальный саммит СНГ завершился – Песков
Владимир Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ, сообщил пресс-секретарь российского президента.
2022-10-07T20:34+0500
2022-10-07T20:34+0500
2022-10-07T20:34+0500
россия
саммит
снг
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/07/28916750_0:297:3111:2047_1920x0_80_0_0_8dc48bb7a3b38c448be2b6b596414ab8.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился.На полях саммита президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом. На саммите лидеры стран СНГ рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.Читайте также: Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ
россия
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/07/28916750_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_1b0d0e5e18dda8a97a6ffccca23a204a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
неформальный саммит снг санкт-петербург завершился пресс-секретарь президента россии дмитрий песков владимир путин
неформальный саммит снг санкт-петербург завершился пресс-секретарь президента россии дмитрий песков владимир путин
Неформальный саммит СНГ завершился – Песков
Владимир Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ, сообщил пресс-секретарь российского президента.
ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился.
На полях саммита президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Да. Завершился. Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.
Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом. На саммите лидеры стран СНГ рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.