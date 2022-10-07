https://uz.sputniknews.ru/20221007/v-kazaxstane-torjestvenno-zavershilis-voennye-ucheniya-odkb-28913884.html

В Казахстане торжественно завершились военные учения ОДКБ

В Казахстане торжественно завершились военные учения ОДКБ

Учения позволили повысить практические навыки командования (КСОР) ОДКБ.

2022-10-07T18:21+0500

2022-10-07T18:21+0500

2022-10-07T18:21+0500

одкб

казахстан

военные учения

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Церемония закрытия учений ОДКБ состоялась в пятницу в Казахстане, сообщили в объединенном пресс-центре ОДКБ, передает РИА Новости."В рамках учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все без исключения участники показали высокие результаты. Профессиональным владением боевой техникой и оружием вы подтвердили свой уровень подготовки", - подчеркнул первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов, которого цитирует пресс-центр.Учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач, добавили в пресс-центре.В церемонии приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, аким Жамбылской области Казахстана Нуржан Нуржигитов, представители военно-дипломатического корпуса.Командно-штабные учения "Взаимодействие-2022" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ проводились одновременно с 26 сентября по 13 октября.Общая численность участников учений - более 6,5 тыс. человек, свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляли подразделения Центрального военного округа.Напомним: в ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021-м приостановил его.В договоре 1999 года было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.Читайте также:Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ

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