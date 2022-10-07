https://uz.sputniknews.ru/20221007/v-uzbekistane-planiruyut-otkryt-filial-novgorodskogo-stroitelnogo-kolledja--28881163.html

В Узбекистане планируют открыть филиал Новгородского строительного колледжа

В Узбекистане планируют открыть филиал Новгородского строительного колледжа

В колледже откроется обучение по 26 направлениям в соответствии со стандартами Минстроя РФ.

2022-10-07T11:21+0500

2022-10-07T11:21+0500

2022-10-07T11:21+0500

общество

узбекистан

строители

строительство

колледж

великий новгород

россия

студенты

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на открытие в стране филиала Новгородского строительного колледжа для обучения специальностям по стандартам Минстроя России, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции республики.По данным пресс-службы, первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов в ходе визита в Россию провел переговоры с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым."На встрече обсуждались вопросы открытия в Узбекистане филиала Новгородского строительного колледжа, входящего в топ-100 образовательных учреждений России", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Узбекская сторона рассчитывает, что в колледже откроется обучение по 26 направлениям в соответствии со стандартами Минстроя России, добавили в пресс-служба.В октябре 2021 года премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. В сентябре 2021 года Минтруда Узбекистана и Национальное объединение строителей РФ (НОСТРОЙ) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение в республике квалификационных экзаменов для трудовых мигрантов, отправляющихся на стройки в Россию.В середине августа Минтруд Узбекистана сообщал, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более двух млн. По оценке экспертов, около 60% из этого числа работают в России.Читайте также:В Намангане создадут текстильный институт и технопарк

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