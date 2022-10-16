https://uz.sputniknews.ru/20221016/tretya-medal-amriddinov-vyrval-zoloto-u-olimpiyskogo-chempiona--29175020.html

Третья медаль: Амриддинов вырвал "золото" у олимпийского чемпиона

Третья медаль: Амриддинов вырвал "золото" у олимпийского чемпиона

Узбекистанец завоевал три награды на ЧА по тяжелой атлетике.

2022-10-16T15:01+0500

2022-10-16T15:01+0500

2022-10-16T15:01+0500

спорт

медаль

золото

чемпионат азии

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Шарофиддин Амриддинов завоевал золотую медаль, опередив Олимпийского чемпиона Эльба Фареса, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В рывке узбекистанец показал результат в 172 кг, в толчке – 196 кг и по сумме двух упражнений – 368 кг. На соревновании Амриддинов, выступавший в весовой категории до 102 кг, всего выиграл три награды. Из них одно "золото" и два "серебра".Ранее узбекистанки завоевали три медали на чемпионате по тяжелой атлетике. Читайте также:Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетикеУзбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото

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