https://uz.sputniknews.ru/20221016/tretya-medal-amriddinov-vyrval-zoloto-u-olimpiyskogo-chempiona--29175020.html
Третья медаль: Амриддинов вырвал "золото" у олимпийского чемпиона
Третья медаль: Амриддинов вырвал "золото" у олимпийского чемпиона
Узбекистанец завоевал три награды на ЧА по тяжелой атлетике.
2022-10-16T15:01+0500
2022-10-16T15:01+0500
2022-10-16T15:01+0500
спорт
медаль
золото
чемпионат азии
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Шарофиддин Амриддинов завоевал золотую медаль, опередив Олимпийского чемпиона Эльба Фареса, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В рывке узбекистанец показал результат в 172 кг, в толчке – 196 кг и по сумме двух упражнений – 368 кг. На соревновании Амриддинов, выступавший в весовой категории до 102 кг, всего выиграл три награды. Из них одно "золото" и два "серебра".Ранее узбекистанки завоевали три медали на чемпионате по тяжелой атлетике. Читайте также:Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетикеУзбекистанец стал абсолютным чемпионом Азии по тяжелой атлетике – фото
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амриддинов выиграл золото у олимпийского чемпиона тяжелая атлетика чемпионат азии результаты итоги узбекистан спортсмены новости спорта новость спорт национальный олимпийский комитет
амриддинов выиграл золото у олимпийского чемпиона тяжелая атлетика чемпионат азии результаты итоги узбекистан спортсмены новости спорта новость спорт национальный олимпийский комитет
Третья медаль: Амриддинов вырвал "золото" у олимпийского чемпиона
Узбекистанец завоевал три награды на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik.
Шарофиддин Амриддинов завоевал золотую медаль, опередив Олимпийского чемпиона Эльба Фареса, передает пресс-служба
Национального олимпийского комитета.
В рывке узбекистанец показал результат в 172 кг, в толчке – 196 кг и по сумме двух упражнений – 368 кг. На соревновании Амриддинов, выступавший в весовой категории до 102 кг, всего выиграл три награды. Из них одно "золото" и два "серебра".
Ранее узбекистанки завоевали
три медали на чемпионате по тяжелой атлетике.