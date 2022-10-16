https://uz.sputniknews.ru/20221016/v-fergane-otmetyat-110-letie-uzbekskogo-futbola-29178718.html

В Фергане отметят 110-летие узбекского футбола

В Фергане отметят 110-летие узбекского футбола

В празднике примут участие звезды узбекского футбола.

2022-10-16T17:05+0500

2022-10-16T17:05+0500

2022-10-16T17:05+0500

спорт

фергана

узбек

футбол

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. В Ферганской области с 25 по 26 октября пройдут праздничные мероприятия в честь 110-летия узбекского футбола, передает пресс-служба администрации области.По данным пресс-службы, 25 октября в "Футбольном центре" в Фергане состоится праздник. В нем примут участие звезды и ветераны отечественного футбола, а также хоким области Хайрулло Бозаров.Однако, главные события дня будут проходить на детской площадке "Истикляль". Там в 17:00 состоится большой концерт. После концерта фанатов ждут футбольные матчи между командами спортсменов-ветеранов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.Также 26 октября на стадионе "Узбекистан" в городе Яйпан состоится матч Суперлиги между "Коканд 1912" и "Согдианой".Напомним: неделю назад парасборная Узбекистана по футболу заняла третье место на чемпионате мира в Турции. Читайте также:Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдоУзбекистан завоевал "бронзу" на Кубке Азии — фото

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