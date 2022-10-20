https://uz.sputniknews.ru/20221020/bratya-safronovy-snimayut-shou-v-uzbekistane-29315840.html

Братья Сафроновы снимают шоу в Узбекистане

Братья Сафроновы снимают шоу в Узбекистане

Реалити-шоу "Узбекистан – Караван чудес" будет включать в себя 25 сюжетов о регионах республики.

2022-10-20T17:19+0500

2022-10-20T17:19+0500

2022-10-20T17:19+0500

культура

узбекистан

фильм

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Знаменитые российские иллюзионисты и актеры братья Сафроновы снимают реалити-шоу в Узбекистане. Называться шоу будет "Узбекистан – караван чудес".Как сообщает пресс-служба Министерства туризма республики, 16 и 17 октября Илья, Сергей и Андрей Сафроновы вместе со съемочной группой работали в Намангане.Особое внимание авторы уделили национальным традициям Намангана и приготовлению чустского супа.Российская группа снимает шоу при поддержке Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана и телеканала "Uzreport TV".Всего реалити-шоу будет включать в себя 25 роликов. В них актеры расскажут о 25 районах Узбекистана.В последнее время республика пользуется популярностью у российских авторов. Ранее мы сообщали, что Иван Затевахин снимал один из выпусков передачи "Диалоги о животных" в Ташкенте. Фильм об Узбекистане снял и российский ведущий Валдис Пельш.Читайте также: О поэте Махмуде Тоире снимут фильм

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