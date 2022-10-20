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https://uz.sputniknews.ru/20221020/bratya-safronovy-snimayut-shou-v-uzbekistane-29315840.html
Братья Сафроновы снимают шоу в Узбекистане
Братья Сафроновы снимают шоу в Узбекистане
Реалити-шоу "Узбекистан – Караван чудес" будет включать в себя 25 сюжетов о регионах республики.
2022-10-20T17:19+0500
2022-10-20T17:19+0500
культура
узбекистан
фильм
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Знаменитые российские иллюзионисты и актеры братья Сафроновы снимают реалити-шоу в Узбекистане. Называться шоу будет "Узбекистан – караван чудес".Как сообщает пресс-служба Министерства туризма республики, 16 и 17 октября Илья, Сергей и Андрей Сафроновы вместе со съемочной группой работали в Намангане.Особое внимание авторы уделили национальным традициям Намангана и приготовлению чустского супа.Российская группа снимает шоу при поддержке Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана и телеканала "Uzreport TV".Всего реалити-шоу будет включать в себя 25 роликов. В них актеры расскажут о 25 районах Узбекистана.В последнее время республика пользуется популярностью у российских авторов. Ранее мы сообщали, что Иван Затевахин снимал один из выпусков передачи "Диалоги о животных" в Ташкенте. Фильм об Узбекистане снял и российский ведущий Валдис Пельш.Читайте также: О поэте Махмуде Тоире снимут фильм
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узбекистан фильм "узбекистан - караван чудес" братья сафроновы наманган чустский суп достопримечательности
узбекистан фильм "узбекистан - караван чудес" братья сафроновы наманган чустский суп достопримечательности

Братья Сафроновы снимают шоу в Узбекистане

17:19 20.10.2022
© Министерство туризма и культурного наследияБратья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу "Узбекистан-караван чудес"
Братья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу Узбекистан-караван чудес - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
© Министерство туризма и культурного наследия
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Реалити-шоу "Узбекистан – Караван чудес" будет включать в себя 25 сюжетов о регионах республики.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Знаменитые российские иллюзионисты и актеры братья Сафроновы снимают реалити-шоу в Узбекистане. Называться шоу будет "Узбекистан – караван чудес".
© Министерство туризма и культурного наследияБратья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу "Узбекистан-караван чудес"
Братья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу Узбекистан-караван чудес - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
Братья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу "Узбекистан-караван чудес"
© Министерство туризма и культурного наследия
Как сообщает пресс-служба Министерства туризма республики, 16 и 17 октября Илья, Сергей и Андрей Сафроновы вместе со съемочной группой работали в Намангане.
"Съемки реалити-шоу проходили в нескольких районах Наманганской области, в частности, в музеях под открытым небом “Исухохан тура Ибрат” и "Ахсикент" Туракурганского района с высоким туристическим потенциалом, в парке культуры и отдыха "Мавлоно Лутфулла" Чустского района, в мастерской известного мастера по изготовлению ножей Рахимжона Убайдуллаева, в святилище "Султан Увайс Карани" в Чартокском районе, в парке "Долина Легенд" в городе Наманган и в музее "Шелковый гранат"", - сообщили в пресс-службе.
Особое внимание авторы уделили национальным традициям Намангана и приготовлению чустского супа.
Российская группа снимает шоу при поддержке Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана и телеканала "Uzreport TV".
© Министерство туризма и культурного наследияБратья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу "Узбекистан-караван чудес"
Братья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу Узбекистан-караван чудес - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
Братья Сафроновы в Намангане снимают реалити – шоу "Узбекистан-караван чудес"
© Министерство туризма и культурного наследия
Всего реалити-шоу будет включать в себя 25 роликов. В них актеры расскажут о 25 районах Узбекистана.
В последнее время республика пользуется популярностью у российских авторов. Ранее мы сообщали, что Иван Затевахин снимал один из выпусков передачи "Диалоги о животных" в Ташкенте. Фильм об Узбекистане снял и российский ведущий Валдис Пельш.
Читайте также: О поэте Махмуде Тоире снимут фильм
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