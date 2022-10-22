https://uz.sputniknews.ru/20221022/svo-operativnaya-obstanovka-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya--29373841.html

СВО: оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения

СВО: оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения

Стабилизация линии боевого соприкосновения и безуспешные попытки ВСУ контратаковать российские позиции на различных участках от Харьковской области до Херсонской – отражают стратегию Вооруженных сил РФ на ближайшие месяцы: от обороны – к наступлению и победе.

2022-10-22T15:05+0500

2022-10-22T15:05+0500

2022-10-22T15:05+0500

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Российская воздушная наступательная операция развивается успешно, и достигает поставленных целей.Итог минувшей недели СВО – относительная стабилизация 1000-километровой линии боевого соприкосновения "на земле", с продвижением вперед российских войск на Купянском направлении в Харьковской области и началом штурма российскими ВДВ позиций противника в Бахмуте – Артемовске. Эффективно развивается воздушная наступательная операция ВС России: за 10 дней массированных ракетных и беспилотных ударов уничтожено более 30 % объектов энергосистемы Украины, а фактически – более 30 % энергетического потенциала ВСУ и НАТО на Украинском ТВД. Систематическое продолжение ударов неизбежно приближает к коллапсу системы логистики, связи, разведки и целеуказания, боевого управления ВСУ и задействованных ресурсов НАТО.США и НАТО не способны защитить от российских ракет даже себя, все обещания альянса помочь киевскому режиму современными зенитными ракетными комплексами ПВО – ничего не стоят. Северная Америка и Европа не имеют собственной развитой (интегрированной) системы ПВО-ПРО. Разумеется, "по щелчку" (решением конгресса США) такие системы не появляются – в ближайшие месяцы и годы статус-кво принципиально не изменится. Запад в своей "священной борьбе" с Россией попросту использует, и буквально уничтожает Украину физически.Все контратаки ВСУ и иностранных наемников на разных участках линии боевого соприкосновения завершились безрезультатно, точнее – возвращением противника на прежние позиции с большими потерями живой силы и техники. Только в трех попытках наступления под Херсоном украинские войска использовали более десяти наименований поставленной Западом бронетехники – британские, нидерландские и турецкие бронетранспортеры Saxon, YPR-765 и Kirpi, немецкие и польские самоходные гаубицы PzH-2000 и Krab, австралийские и американские бронемашины Bushmaster и International MaxxPro, польские танки Т-72 с натовской "начинкой". Значительная часть этой боевой техники еще на рубеже развертывания уничтожена ракетными и артиллерийскими ударами российских подразделений.Стратегическая обреченностьГенштаб ВСУ концентрирует резервы, продолжает перегруппировку сил на Николаевском и Запорожском направлениях – готовится к наступлению, которое необходимо Вашингтону до выборов в конгресс США 8 ноября: надо показать американским избирателям, что десятки миллиардов долларов потрачены не впустую. Однако деньги победу не гарантируют, нужная "картинка" не получается.Активные поставки ВСУ натовского оружия на Украинском ТВД погоды не делают. Российские войска за восемь месяцев СВО уничтожили: 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других бронемашин, 874 системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ. Примерно две трети этой статистики потерь – поставки западных стран. То есть, на берегах Днепра и на западе Украины Вооруженные силы РФ планомерно перемалывают военно-промышленный арсенал десятков стран Североатлантического альянса. И даже вероятные поставки американских тактических ракет ATACMS дальностью до 300 км (HIMARS) – приведут лишь к новому витку эскалации, и ускорят конец киевского режима, с применением асимметричных систем ВС России. Под "горячую руку" могут попасть США и их европейские союзники.Так, самолетам британских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем после того, как российский истребитель Су-27 ракетным пуском вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint подкорректировал его маршрут. Этот инцидент в ходе "обычного патрулирования" произвел неизгладимое впечатление на британское правительство, однако могло быть хуже. Мы помним, что самолеты RC-135 радиотехнической (стратегической) разведки ранее применялись в ходе операций "Буря в пустыни" и "Щит пустыни" в регионе Персидского залива – контролировали работу иракских систем связи и РЛС, оперативно передавали информацию войскам американского альянса. Ничто не исправит репутацию "анализатора ядерных зарядов", и не защитит RC-135 Rivet Joint от российских ракет в ситуации прямой конфронтации Россия – НАТО.Американские стратеги не скрывают истинных целей альянса в конфликте на Украине – подавление, разделение и демонтаж суверенной России. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США генерал Марк Милли еще в 2015-м заявил: "Я рассматриваю Россию как угрозу номер один для США. Это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Другие страны имеют ядерное оружие, но не в таком количестве, как Россия. У русских есть возможности и ядерное оружие для того, чтобы сделать это". Участие Милли во вторжении американских войск в Панаму и на Гаити, в войнах альянса на территории Ирака и Афганистана – делает судьбу Украины вполне предсказуемой и незавидной.Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым 21 октября подтвердил приверженность США продолжению военного конфликта. Понимая, что Россия – не Гаити, на крайний случай стратеги Пентагона держат "на столе" биологическое и химическое оружие, опции масштабной техногенной катастрофы (цунами на Днепре). Одновременно западные издания привычно зомбируют население стран НАТО для операции "под чужим флагом", транслируют дичайшую дезинформацию: "Как и в случае с биологическим оружием, Россия подписала – и проигнорировала – международные конвенции, обещающие избавиться от своего химического арсенала".Между тем, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в ходе ежедневного украинского телемарафона 16 октября заявил о возможном наступлении российских войск с территории Беларуси, и взятии Киева за три – четыре месяца. Возможно, президенту Зеленскому стоит прислушаться к прогнозу выпускника Московского высшего общевойскового командного училища (1991 года), который способен трезво оценить обстановку на ТВД. Остатки украинской государственности спасет лишь незамедлительная капитуляция киевского режима.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения стабилизация линии боевого соприкосновения и безуспешные попытки всу контратаковать российские позиции на различных участках от харьковской области до херсонской отражают стратегию вооруженных сил рф на ближайшие месяцы: от обороны к наступлению и победе