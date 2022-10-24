https://uz.sputniknews.ru/20221024/vybiraya-mejdu-frantsiey-i-ukrainoy-emmanuel-makron-predpochel-kiev-29406072.html

Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев

Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев

Формулировка о танцах на краю кратера вулкана, в которых сейчас упражняется Франция едва ли не в круглосуточном режиме, принадлежит не какому-то там деятелю оппозиции или, что еще хуже, "рупору пропаганды Кремля", а самому Николя Саркози, экс-президенту республики, к тому же всегда публично и кулуарно поддерживавшего и, как он подчеркивает, продолжающего поддерживать Макрона.

2022-10-24T14:26+0500

2022-10-24T14:26+0500

2022-10-24T14:26+0500

колумнисты

франция

украина

эммануэль макрон

киев

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Формулировка о танцах на краю кратера вулкана, в которых сейчас упражняется Франция едва ли не в круглосуточном режиме, принадлежит не какому-то там деятелю оппозиции или, что еще хуже, "рупору пропаганды Кремля", а самому Николя Саркози, экс-президенту республики, к тому же всегда публично и кулуарно поддерживавшего и, как он подчеркивает, продолжающего поддерживать Макрона, пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.Саркози, как любой гражданин Франции, имеет право на выражение своей позиции, однако, несмотря на тонкий политический нюх и интуицию, экс-президент оказался в меньшинстве. Меньшинстве такого уровня, что, находясь он у власти или занимая политический пост, иначе как катастрофой подобные цифры назвать сложно.Лишь 14 процентов французов, согласно последнему появившемуся соцопросу, считают, что "президент Макрон хоть как-то учитывает их мнение и хоть как-то печется об их чаяниях".Уровень одобрения действий нынешнего хозяина Елисейского дворца находится в свободном падении, а если так пойдет и дальше, он, уровень, просто налетит на земную твердь. А что, бывает и такое.Демократия и прогресс, если говорить про них долго и упорно публично, но при этом приватно плевать на озабоченности избирателей, могут ответить взаимностью. Такой, что мало не покажется.Как это уже не показалось назначенке Макрона на пост премьер-министра Элизабет Борн. Считавшаяся весьма компетентным министром в предыдущем кабмине, она оказалась тотально бессильной решить хотя бы одну текущую проблему.А бюджет, составленный правительством под руководством мадам Борн, оказался сверстан так, что у него не было ни единого шанса пройти полагающиеся процедуры в нижней палате Национальной ассамблеи.Бюджет — и это важно заметить — не устроил ни одну фракцию, пусть и по разным причинам, кроме, естественно, фракции проправительственной.И поэтому Элизабет Борн, премьер-министр страны, которая (страна, не премьер) гордится, аж из штанов выпрыгивая, "культурой политической дискуссии", дважды ввела в действие статью 49.3 Основного закона Франции. Эта статья позволяет принимать бюджет и вводить его в действие без консультаций в парламенте.Потому что, если кто забыл, "L'État, c'est moi", или "Государство — это я". Фразу приписывают Людовику XIV, произнесена она была, кстати, хоть в 1655 году, но в схожих обстоятельствах. Тогдашний парламент Парижа был против введения королевских эдиктов. Монарх поставил возомнивших черт знает что (по его мнению) смердов на место.Спустя несколько веков французский премьер-министр, назначенная демократически и честно избранным президентом, сделала примерно то же самое. Элизабет Борн, разумеется, на такой шаг не могла пойти, не получив одобрения главы государства. Таким образом, и она показала, что избранные народом депутаты в глазах ее кабинета, с точки зрения ее собственной и, конечно же, по мнению президента Франции, есть смерды. Мелкие людишки. С ними можно не считаться. А уж тех, кого они представляют, можно вообще считать пылью под шинами роскошных правительственных лимузинов.Сегодня депутаты, конечно, попытаются дать Борн и ее министрам отпор. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен уже сообщила, что в первые часы работы пленарной сессии в понедельник внесет петицию о вотуме недоверия правительству. Ее неожиданно поддержали коллеги из левой, ультралевой и экологической части партийных фракций и сказали, что внесут и свою петицию тоже.Обсуждение этих документов предполагает дебаты, вопросы депутатов, ответы министров, короче, все то, чего мадам Борн пыталась всеми способами избежать. Так что нынешний день сулит ей и ее подчиненным, министрам и статс-секретарям узнать о себе много нового и интересного.Тем временем в стране, которой, как мы уяснили, руководит месье Макрон и которому в этой нелегкой работе помогает мадам Борн, не хватает коек в педиатрических отделениях стационаров. И малышей — грудничков с разными формами патологии, чаще всего с болезнями верхних дыхательных путей, либо кладут в палаты, где лежат взрослые пациенты (и это еще в лучшем случае), либо вертолетами отправляют за сотни километров в другие регионы, где эти места в отделениях для малышей еще имеются. Но и их скоро не станет.Ведь смена времен года — она властям в их уютных кабинетах не очень заметна, если заметна вообще. А вот крошечные дети, когда к тому же всем приказано экономить на отоплении, горячей воде и электричестве, оказались к подобному очень чувствительны. Началась эпидемия катара верхних дыхательных путей и других инфекций — младенцы, у которых еще не развиты мышцы гортани и нет достаточного иммунитета, просто начинают задыхаться. Сначала в легкой, потом в тяжелой форме. А в отделениях скорой помощи нет стольких специалистов, которые могли бы снимать отеки. Как нет и достаточного количества коек, где могут этих задыхающихся малышей принять и вылечить.Кстати, и это действительно уместно тут подчеркнуть — бюджет, который сверстало правительство мадам Элизабет Борн, впервые за много лет предполагает существенные сокращения именно в социальной сфере.То есть и дальше будут урезаться ассигнования на медицину — в том числе, как нетрудно предположить, на педиатрическую помощь тоже.Поэтому дальше будет только хуже.Хуже настолько, что в аптеках ввели рационирование отпуска такого расхожего и дешевого препарата, как парацетамол. Не больше двух упаковок в одни руки. Это что касается взрослых. А вот с педиатрическим же жаропонижающим препаратом (он выпускается обычно либо в виде сиропа, либо в виде суппозиториев) может случиться катастрофа — в какой-то момент он может вообще исчезнуть. И сегодня во Франции, да, той самой, в которой "лучшее в мире здравоохранение", младенцы окажутся не только без коек в стационарах, но и без возможности получить лекарство, чтобы родители лечили бы их амбулаторно.И это — не злые фантазии "пропаганды Кремля", это говорят владельцы аптек и фармацевты.Не, ну а как вы хотели? Вы хотели вести прокси-войну с Россией, вы хотели лишить Россию вообще всего, изничтожить ее, потому что вы говорили, что наша страна — "враг свободы, демократии, прогресса и нарушает еще все конвенции". Вы хотели вести эту прокси-войну чужими руками, чужими ногами, чужой кровью, отправляя денюжки и танчики.Но, господа, война, прокси или нет, не бывает без жертв с обеих сторон. Не изобрели еще такие прокси-войны. И вести их тоже не научились. И с вашей стороны, такой всей из себя демократичнейшей, поддерживающей все самое передовое и европейское, тоже посыпались пострадавшие.Ими стали самые незащищенные — младенцы, у которых сдавлена гортань, а врачей, чтобы их вылечить, не хватает. И денег, чтобы нанять врачей, не хватает тоже. И с койками в палатах педиатрических тоже напряженка, как мы видим.Но что эти задыхающиеся груднички, родители которых платят налоги в бюджет исправно и регулярно, в сравнении с целью уничтожить Россию? Да ничего. Пыль. Не стоящая никакого внимания. Побочные и никого не интересующие потери.Главное ведь — чтобы победила демократия там, где общеевропейский континент и Франция приказали ей победить.Поэтому — кому задыхаться, а кому — военная помощь и самоходные гаубицы "Цезарь". Выбор властями сделан. И тот самый Рубикон уже перейден.

киев

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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выбирая между францией и украиной эммануэль макрон предпочел киев