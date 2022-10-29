https://uz.sputniknews.ru/20221029/vremenno-pribyvshix-v-stolitsu-budut-registrirovat-po-novomu--29568874.html
Временно прибывших в столицу будут регистрировать по-новому
Временно прибывших в столицу будут регистрировать по-новому
Новый порядок будут внедрять с 1 ноября 2022 года в Ташкенте
2022-10-29T18:09+0500
2022-10-29T18:09+0500
2022-10-29T18:09+0500
общество
ташкент
регистрация
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Правительство утвердило порядок проведения эксперимента по регистрации граждан Узбекистана по месту временного пребывания в Ташкенте и его области.Граждане временно регистрируются на срок не более одного года. С заявлением собственника жилья или с договором аренды, зарегистрированным в налоговых органах по месту жительства, они могут в течение 15 дней со дня прибытия обратиться:При этом проводится электронная регистрация граждан по месту временного пребывания через специальные планшетные устройства. Лист записи о временной регистрации – это документ, подтверждающий, что гражданин находится на временной регистрации по месту жительства.Ранее стало известно, что в республике внедрят электронную проверку личности и систему "102". Читайте также:В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнесаХокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов
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временно прибывших в ташкент будут регистрировать по новому регистрация столица правила законы изменения положение как новости новость
временно прибывших в ташкент будут регистрировать по новому регистрация столица правила законы изменения положение как новости новость
Временно прибывших в столицу будут регистрировать по-новому
Новый порядок будут внедрять с 1 ноября 2022 года по 1 сентября 2023-го в Ташкенте и Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Правительство утвердило порядок проведения эксперимента по регистрации граждан Узбекистана по месту временного пребывания в Ташкенте и его области.
Граждане временно регистрируются на срок не более одного года. С заявлением собственника жилья или с договором аренды, зарегистрированным в налоговых органах по месту жительства, они могут в течение 15 дней со дня прибытия обратиться:
к инспекторам профилактики по удобному адресу;
в подразделения по миграции и оформлению гражданства;
в центры государственных услуг;
через единый портал интерактивных государственных услуг.
При этом проводится электронная регистрация граждан по месту временного пребывания через специальные планшетные устройства. Лист записи о временной регистрации – это документ, подтверждающий, что гражданин находится на временной регистрации по месту жительства.
Ранее стало известно
, что в республике внедрят электронную проверку личности и систему "102".