https://uz.sputniknews.ru/20221029/vremenno-pribyvshix-v-stolitsu-budut-registrirovat-po-novomu--29568874.html

Временно прибывших в столицу будут регистрировать по-новому

Временно прибывших в столицу будут регистрировать по-новому

Новый порядок будут внедрять с 1 ноября 2022 года в Ташкенте

2022-10-29T18:09+0500

2022-10-29T18:09+0500

2022-10-29T18:09+0500

общество

ташкент

регистрация

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Правительство утвердило порядок проведения эксперимента по регистрации граждан Узбекистана по месту временного пребывания в Ташкенте и его области.Граждане временно регистрируются на срок не более одного года. С заявлением собственника жилья или с договором аренды, зарегистрированным в налоговых органах по месту жительства, они могут в течение 15 дней со дня прибытия обратиться:При этом проводится электронная регистрация граждан по месту временного пребывания через специальные планшетные устройства. Лист записи о временной регистрации – это документ, подтверждающий, что гражданин находится на временной регистрации по месту жительства.Ранее стало известно, что в республике внедрят электронную проверку личности и систему "102". Читайте также:В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнесаХокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов

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Мунаввар Разакова

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