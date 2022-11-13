https://uz.sputniknews.ru/20221113/inostrantsam-budut-vydavat-grajdanstvo-za-investitsii-v-1-mln-29946956.html
Иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн
Иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн
Законопроект вынесли на всеобщее обсуждение на СОВАЗ.
2022-11-13T20:01+0500
2022-11-13T20:01+0500
2022-11-13T20:01+0500
общество
гражданство
иностранцы
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли разработало законопроект о внесении дополнения в Закон "О гражданстве Республики Узбекистан".Проект документа вынесен на обсуждение на портале СОВАЗ, оно продлится до 23 ноября.Согласно документу, если инвестор в качестве учредителя, вложит не менее $1 млн в проекты Узбекистана, то сможет получить гражданство страны в упрощенном порядке.Данным законом сможет воспользоваться как гражданин иностранного государства, так и лицо без гражданства. Также это распространяется на известных ученых, спортсменов, деятелей культуры и искусства.Ранее в Ташкенте и области внедрили новый порядок регистрации временно прибывших в столицу.Читайте также:В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнесаКак женщинам будут выплачивать декретные пособия
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иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн как получить гражданство стимулирование инвестиций инвестирование инвестиции узбекистан гражданство паспорт
иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн как получить гражданство стимулирование инвестиций инвестирование инвестиции узбекистан гражданство паспорт
Иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн
Законопроект о получении гражданства вынесли на всеобщее обсуждение на портале СОВАЗ.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли разработало законопроект о внесении дополнения в Закон "О гражданстве Республики Узбекистан".
Проект
документа вынесен на обсуждение на портале СОВАЗ, оно продлится до 23 ноября.
"Предлагаемая в законе новая норма служит повышению инвестиционной привлекательности государства, привлечению внимания международного бизнес-сообщества к позитивным изменениям в инвестиционной среде республики, повышению авторитета страны на международной арене",- говорится в проекте.
Согласно документу, если инвестор в качестве учредителя, вложит не менее $1 млн в проекты Узбекистана, то сможет получить гражданство страны в упрощенном порядке.
Данным законом сможет воспользоваться как гражданин иностранного государства, так и лицо без гражданства. Также это распространяется на известных ученых, спортсменов, деятелей культуры и искусства.
Ранее в Ташкенте и области внедрили
новый порядок регистрации временно прибывших в столицу.