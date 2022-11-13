https://uz.sputniknews.ru/20221113/inostrantsam-budut-vydavat-grajdanstvo-za-investitsii-v-1-mln-29946956.html

Иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн

Иностранцам будут выдавать гражданство за инвестиции в $1 млн

Законопроект вынесли на всеобщее обсуждение на СОВАЗ.

2022-11-13T20:01+0500

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общество

гражданство

иностранцы

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли разработало законопроект о внесении дополнения в Закон "О гражданстве Республики Узбекистан".Проект документа вынесен на обсуждение на портале СОВАЗ, оно продлится до 23 ноября.Согласно документу, если инвестор в качестве учредителя, вложит не менее $1 млн в проекты Узбекистана, то сможет получить гражданство страны в упрощенном порядке.Данным законом сможет воспользоваться как гражданин иностранного государства, так и лицо без гражданства. Также это распространяется на известных ученых, спортсменов, деятелей культуры и искусства.Ранее в Ташкенте и области внедрили новый порядок регистрации временно прибывших в столицу.Читайте также:В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнесаКак женщинам будут выплачивать декретные пособия

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

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