https://uz.sputniknews.ru/20221113/uzbekistan-zavoeval-nagrady-na-mejdunarodnom-kinofestivale--29945872.html
Узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале
Узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале
Среди выигранных наград два специальных приза.
2022-11-13T19:10+0500
2022-11-13T19:10+0500
2022-11-13T19:10+0500
культура
узбекистан
награда
фестиваль
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1608546fa3ba864ba5712f459b2085eb.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. По итогам международного кинофестиваля "Лістапад" республика выиграла три награды, передает корреспондент Sputnik.Фильм "Несломленные" Шухрата Махмудова получил приз "За лучшую режиссуру". Картина повествует о подвиге 101 узбекского солдата в немецком концлагере "Амерсфорт" в годы Второй мировой войны.Также, ленту Дильмурода Масаидова "Судьба женщины" удостоили специального приза фестиваля – "За актуальность темы гуманизма и общечеловеческих ценностей". В фильме показана история жизни женщины, которую обманом вывезли в Сирию.Фильм "101 рейс" режиссёра Акрома Шахназарова тоже получил специальный приз "Язык кино - язык дружбы", которую присуждает межгосударственная телерадиокомпания "Мир".Кроме того, генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова наградили почетной грамотой Исполкома СНГ "За личный вклад в развитие киносотрудничества стран СНГ".Ранее лента "Судьба женщины" получила Гран-при в номинации "Лучший фильм года" на кинофестивале "Коркут ата".Читайте также:Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино — видео"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8962559f196b108d575a7a3f8f7102d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале лістапад фильмы узбекские режиссер итоги результат минск фестиваль кино
узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале лістапад фильмы узбекские режиссер итоги результат минск фестиваль кино
Узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале
Среди выигранных наград два специальных приза. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. По итогам международного кинофестиваля "Лістапад" республика выиграла три награды, передает корреспондент Sputnik.
Фильм "Несломленные" Шухрата Махмудова получил приз "За лучшую режиссуру". Картина повествует о подвиге 101 узбекского солдата в немецком концлагере "Амерсфорт" в годы Второй мировой войны.
Также, ленту Дильмурода Масаидова "Судьба женщины" удостоили специального приза фестиваля – "За актуальность темы гуманизма и общечеловеческих ценностей". В фильме показана история жизни женщины, которую обманом вывезли в Сирию.
Фильм "101 рейс" режиссёра Акрома Шахназарова тоже получил специальный приз "Язык кино - язык дружбы", которую присуждает межгосударственная телерадиокомпания "Мир".
Кроме того, генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова наградили почетной грамотой Исполкома СНГ "За личный вклад в развитие киносотрудничества стран СНГ".
Ранее лента "Судьба женщины" получила
Гран-при в номинации "Лучший фильм года" на кинофестивале "Коркут ата".