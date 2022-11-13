https://uz.sputniknews.ru/20221113/uzbekistan-zavoeval-nagrady-na-mejdunarodnom-kinofestivale--29945872.html

Узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале

Узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале

Среди выигранных наград два специальных приза.

2022-11-13T19:10+0500

2022-11-13T19:10+0500

2022-11-13T19:10+0500

культура

узбекистан

награда

фестиваль

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1608546fa3ba864ba5712f459b2085eb.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. По итогам международного кинофестиваля "Лістапад" республика выиграла три награды, передает корреспондент Sputnik.Фильм "Несломленные" Шухрата Махмудова получил приз "За лучшую режиссуру". Картина повествует о подвиге 101 узбекского солдата в немецком концлагере "Амерсфорт" в годы Второй мировой войны.Также, ленту Дильмурода Масаидова "Судьба женщины" удостоили специального приза фестиваля – "За актуальность темы гуманизма и общечеловеческих ценностей". В фильме показана история жизни женщины, которую обманом вывезли в Сирию.Фильм "101 рейс" режиссёра Акрома Шахназарова тоже получил специальный приз "Язык кино - язык дружбы", которую присуждает межгосударственная телерадиокомпания "Мир".Кроме того, генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова наградили почетной грамотой Исполкома СНГ "За личный вклад в развитие киносотрудничества стран СНГ".Ранее лента "Судьба женщины" получила Гран-при в номинации "Лучший фильм года" на кинофестивале "Коркут ата".Читайте также:Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино — видео"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан завоевал награды на международном кинофестивале лістапад фильмы узбекские режиссер итоги результат минск фестиваль кино