https://uz.sputniknews.ru/20221114/v-trex-rayonax-tashkenta-otklyuchili-otoplenie--29948224.html
В трех районах Ташкента отключили отопление
В трех районах Ташкента отключили отопление
О подробностях отключения отопления читайте в материале.
2022-11-14T08:07+0500
2022-11-14T08:07+0500
2022-11-14T08:30+0500
общество
ташкент
отопление
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В Мирабадском, Сергелийском и Яшнабадском районах временно отключили отопление. Об этом сообщает пресс-служба ООО Veolia Energy Tashkent (Toshissiqquvvati). При этом горячее водоснабжение работает. Отопления не будет с 6.30 утра до 21.00 по следующим адресам:● Массив Куйлюк 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7;● массив "Куйлюк Обводная";● ул. Мунис;● ул. Янги Куйлюк;● ул. Фитрат;● ул. Бехтерова Саракуль;● ул. Янги замон;● ул. Талимаржон;● ул. Саракуль.По данным пресс-службы, причина отключения – авария на магистральном трубопроводе. В данный момент на нем ведутся ремонтные работы.Читайте также:Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадкаШавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка
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в трех районах ташкента отключили отопление в каких когда на сколько когда включат столица ташкент узбекистан тепло
в трех районах ташкента отключили отопление в каких когда на сколько когда включат столица ташкент узбекистан тепло
В трех районах Ташкента отключили отопление
08:07 14.11.2022 (обновлено: 08:30 14.11.2022)
О подробностях отключения отопления в столице Узбекистана читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik.
В Мирабадском, Сергелийском и Яшнабадском районах временно отключили отопление. Об этом сообщает пресс-служба
ООО Veolia Energy Tashkent (Toshissiqquvvati).
При этом горячее водоснабжение работает. Отопления не будет с 6.30 утра до 21.00 по следующим адресам:
● Массив Куйлюк 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7;
● массив "Куйлюк Обводная";
● ул. Бехтерова Саракуль;
По данным пресс-службы, причина отключения – авария на магистральном трубопроводе. В данный момент на нем ведутся ремонтные работы.