https://uz.sputniknews.ru/20221114/v-trex-rayonax-tashkenta-otklyuchili-otoplenie--29948224.html

В трех районах Ташкента отключили отопление

В трех районах Ташкента отключили отопление

О подробностях отключения отопления читайте в материале.

2022-11-14T08:07+0500

2022-11-14T08:07+0500

2022-11-14T08:30+0500

общество

ташкент

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21615399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711fae21467e85474aa1d8aea36cedb2.jpg

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В Мирабадском, Сергелийском и Яшнабадском районах временно отключили отопление. Об этом сообщает пресс-служба ООО Veolia Energy Tashkent (Toshissiqquvvati). При этом горячее водоснабжение работает. Отопления не будет с 6.30 утра до 21.00 по следующим адресам:● Массив Куйлюк 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7;● массив "Куйлюк Обводная";● ул. Мунис;● ул. Янги Куйлюк;● ул. Фитрат;● ул. Бехтерова Саракуль;● ул. Янги замон;● ул. Талимаржон;● ул. Саракуль.По данным пресс-службы, причина отключения – авария на магистральном трубопроводе. В данный момент на нем ведутся ремонтные работы.Читайте также:Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадкаШавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в трех районах ташкента отключили отопление в каких когда на сколько когда включат столица ташкент узбекистан тепло