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Врач назвала пользу стресса
Врач назвала пользу стресса
Стресс может быть полезен для человека.
2022-11-14T07:00+0500
2022-11-14T07:00+0500
это интересно
врач
стресс
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Стресс — естественная реакция организма на то, что с нами происходит, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.Так, неожиданная нервная встряска помогает организму включить дополнительные силы, необходимые для выживания.При этом длительное нахождение в стрессе не несет ничего хорошего для организма. Постоянное напряжение может стать причиной проблем со здоровьем, подвела итог Чернышева.Читайте также:Что полезно пить для нервной системы: советы врачейЧто происходит с организмом, когда вы едите финики
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врач назвала пользу стресса стресс польза вред влияние причины механизм простыми словами мнение эксперта советы врачей
врач назвала пользу стресса стресс польза вред влияние причины механизм простыми словами мнение эксперта советы врачей

Врач назвала пользу стресса

07:00 14.11.2022
© FOTO Liza SummerДевушка закрывает уши
Девушка закрывает уши - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2022
© FOTO Liza Summer
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По мнению российского специалиста, стресс в определенных ситуациях может быть полезен для человека. Подробности в нашем материале.
Стресс — естественная реакция организма на то, что с нами происходит, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Так, неожиданная нервная встряска помогает организму включить дополнительные силы, необходимые для выживания.
"Один из механизмов стресса — это подавление одних функций за счет других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются", — уточнила терапевт.
При этом длительное нахождение в стрессе не несет ничего хорошего для организма. Постоянное напряжение может стать причиной проблем со здоровьем, подвела итог Чернышева.
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