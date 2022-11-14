https://uz.sputniknews.ru/20221114/vrach-nazvala-polzu-stressa--29948040.html

Врач назвала пользу стресса

Врач назвала пользу стресса

Стресс может быть полезен для человека.

2022-11-14T07:00+0500

2022-11-14T07:00+0500

2022-11-14T07:00+0500

это интересно

врач

стресс

мнение эксперта

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Стресс — естественная реакция организма на то, что с нами происходит, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.Так, неожиданная нервная встряска помогает организму включить дополнительные силы, необходимые для выживания.При этом длительное нахождение в стрессе не несет ничего хорошего для организма. Постоянное напряжение может стать причиной проблем со здоровьем, подвела итог Чернышева.Читайте также:Что полезно пить для нервной системы: советы врачейЧто происходит с организмом, когда вы едите финики

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