https://uz.sputniknews.ru/20221126/volodin-posetit-uzbekistan--30273233.html

Вячеслав Володин посетит Узбекистан

Вячеслав Володин посетит Узбекистан

Российская делегация приедет с официальным визитом.

2022-11-26T16:52+0500

2022-11-26T16:52+0500

2022-11-26T17:09+0500

политика

вячеслав володин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Российская делегация во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным посетит Узбекистан, передает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса. Планируется, что визит состоится 27-28 ноября. В рамках него пройдут встречи членов делегации в Законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса.По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества двух стран, перспективы дальнейшей совместной работы, а также вопросы укрепления отношений.Ранее с бизнес-миссией в Узбекистан приезжала делегация из российской республики Коми. Читайте также:Узбекистан вошел в топ-3 торговых партнеров России в СНГПроцесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин

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