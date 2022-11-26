https://uz.sputniknews.ru/20221126/volodin-posetit-uzbekistan--30273233.html
Вячеслав Володин посетит Узбекистан
Вячеслав Володин посетит Узбекистан
Российская делегация приедет с официальным визитом.
2022-11-26T16:52+0500
2022-11-26T16:52+0500
2022-11-26T17:09+0500
политика
вячеслав володин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Российская делегация во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным посетит Узбекистан, передает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса. Планируется, что визит состоится 27-28 ноября. В рамках него пройдут встречи членов делегации в Законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса.По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества двух стран, перспективы дальнейшей совместной работы, а также вопросы укрепления отношений.Ранее с бизнес-миссией в Узбекистан приезжала делегация из российской республики Коми. Читайте также:Узбекистан вошел в топ-3 торговых партнеров России в СНГПроцесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
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вячеслав володин посетит узбекистан председатель государственной думы россии рф россия российская делегация когда зачем
вячеслав володин посетит узбекистан председатель государственной думы россии рф россия российская делегация когда зачем
Вячеслав Володин посетит Узбекистан
16:52 26.11.2022 (обновлено: 17:09 26.11.2022)
Российская делегация приедет в республику с официальным визитом. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Российская делегация во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным посетит Узбекистан, передает пресс-служба
Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Планируется, что визит состоится 27-28 ноября. В рамках него пройдут встречи членов делегации в Законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса.
По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества двух стран, перспективы дальнейшей совместной работы, а также вопросы укрепления отношений.
Ранее с бизнес-миссией в Узбекистан приезжала
делегация из российской республики Коми.