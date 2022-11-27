https://uz.sputniknews.ru/20221127/dietolog-nazvala-lyubimye-zavtraki-karla-iii--30279051.html

Диетолог назвала любимые завтраки Карла III

Диетолог назвала любимые завтраки Карла III

Монарх предпочитает пить чай и пропускать обед.

2022-11-27T08:00+0500

2022-11-27T08:00+0500

2022-11-27T08:00+0500

это интересно

диетолог

король карл iii

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Король Великобритании Карл III в начале дня любит есть фрукты и пить чай определенного сорта, рассказала британский диетолог Сигне Сванфельдт.Завтракает король поздно. Его обычный рацион состоит из домашнего хлеба, льняных семян, фруктов и сока.Также по утрам монарх обязательно пьет чай сорта "дарджилинг", растущий в Индии и на Гималаях. В напиток он добавляет молоко с мёдом.В течение дня король есть продукты богатые белком и клетчаткой. Именно это помогает монарху поддерживать хорошую форму в его 67 лет. При этом Карл III пропускает обед, предпочитая поесть ближе к ужину. Два дня в неделю король отказывается от мяса и один раз – от молочного. Такой вариант питания помогает увеличивать количество полезных пищевых волокон в рационе и уменьшить количество углерода в организме.Читайте также:Как готовят яичницу в Африке — рецептКакие продукты вызывают зависимость – эксперты

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диетолог назвала любимые завтраки карла iii что любят есть знаменитости карл король великобритании завтрак варианты что в тарелке у