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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20221127/dietolog-nazvala-lyubimye-zavtraki-karla-iii--30279051.html
Диетолог назвала любимые завтраки Карла III
Диетолог назвала любимые завтраки Карла III
Монарх предпочитает пить чай и пропускать обед.
2022-11-27T08:00+0500
2022-11-27T08:00+0500
это интересно
диетолог
король карл iii
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Король Великобритании Карл III в начале дня любит есть фрукты и пить чай определенного сорта, рассказала британский диетолог Сигне Сванфельдт.Завтракает король поздно. Его обычный рацион состоит из домашнего хлеба, льняных семян, фруктов и сока.Также по утрам монарх обязательно пьет чай сорта "дарджилинг", растущий в Индии и на Гималаях. В напиток он добавляет молоко с мёдом.В течение дня король есть продукты богатые белком и клетчаткой. Именно это помогает монарху поддерживать хорошую форму в его 67 лет. При этом Карл III пропускает обед, предпочитая поесть ближе к ужину. Два дня в неделю король отказывается от мяса и один раз – от молочного. Такой вариант питания помогает увеличивать количество полезных пищевых волокон в рационе и уменьшить количество углерода в организме.Читайте также:Как готовят яичницу в Африке — рецептКакие продукты вызывают зависимость – эксперты
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диетолог назвала любимые завтраки карла iii что любят есть знаменитости карл король великобритании завтрак варианты что в тарелке у
диетолог назвала любимые завтраки карла iii что любят есть знаменитости карл король великобритании завтрак варианты что в тарелке у

Диетолог назвала любимые завтраки Карла III

08:00 27.11.2022
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Карл III, архивное фото
Король Карл III, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Британский монарх предпочитает пить чай и сок, а также пропускать обед. Подробности в нашем материале.
Король Великобритании Карл III в начале дня любит есть фрукты и пить чай определенного сорта, рассказала британский диетолог Сигне Сванфельдт.
Завтракает король поздно. Его обычный рацион состоит из домашнего хлеба, льняных семян, фруктов и сока.
"Поздний завтрак — это абсолютно нормально. Важнее не режим питания, а что именно и в каком количестве ест человек", — отметила диетолог.
Также по утрам монарх обязательно пьет чай сорта "дарджилинг", растущий в Индии и на Гималаях. В напиток он добавляет молоко с мёдом.
В течение дня король есть продукты богатые белком и клетчаткой. Именно это помогает монарху поддерживать хорошую форму в его 67 лет. При этом Карл III пропускает обед, предпочитая поесть ближе к ужину.
Два дня в неделю король отказывается от мяса и один раз – от молочного. Такой вариант питания помогает увеличивать количество полезных пищевых волокон в рационе и уменьшить количество углерода в организме.
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