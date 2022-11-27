https://uz.sputniknews.ru/20221127/ministerstvam-uvelichat-byudjet-30279218.html
Министерствам увеличат бюджет
Министерствам увеличат бюджет
Ведомствам выделят деньги из-за увеличения дефицита.
2022-11-27T09:10+0500
2022-11-27T09:10+0500
2022-11-27T09:10+0500
экономика
министерство
бюджет
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Узбекистана на 2022 год". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На пленарном заседании министр финансов республики Тимур Ишметов рассказал о поправках в закон. Также об объявил список ведомств, которым добавят финансирование.Министерству народного образования дополнительно выделят 922 млрд сумов:Также дополнительно профинансируют следующие министерства:Министр добавил, что дополнительные средства выделят и ряду других организаций. Депутаты приняли законопроект в третьем чтении.Читайте также:Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложенийКак правильно откладывать деньги — три простых совета
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министерствам увеличат бюджет экономика узбекистан министерство ведомство государственный бюджет
министерствам увеличат бюджет экономика узбекистан министерство ведомство государственный бюджет
Министерствам увеличат бюджет
В следующем году дефицит государственного бюджета увеличится с 3% до 4%, и ряду министерств выделят дополнительные средства.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Узбекистана на 2022 год". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На пленарном заседании министр финансов республики Тимур Ишметов рассказал о поправках в закон. Также об объявил список ведомств, которым добавят финансирование.
Министерству народного образования дополнительно выделят 922 млрд сумов:
106 млрд сумов на бесплатное питание учащихся начальных классов Каракалпакстана и Хорезмы;
400 млрд сумов на покрытие расходов по аренде учебников для школьников;
77 млрд сумов для выплаты 50% надбавки учителям, имеющим международный или национальный сертификат по своему предмету или сертификат по иностранному языку.
Также дополнительно профинансируют следующие министерства:
Министерству дошкольного образования – 500 млрд сумов дополнительно к средствам, утвержденным в начале года;
Министерству высшего и среднего специального образования – 160 млрд сумов;
Министерству здравоохранения – 2.4 трлн сумов;
Министерству культуры – 96 млрд сумов;
Фонду развития систем водоснабжения и водоответления в рамках Министерства жилищно-коммунального хозяйства – 538 млрд сумов;
Государственному комитету ветеринарии и развития животноводства – 311 млрд сумов;
Министерства инвестиций и внешней торговли – 26 млрд сумов.
Министр добавил, что дополнительные средства выделят и ряду других организаций. Депутаты приняли законопроект в третьем чтении.