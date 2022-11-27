https://uz.sputniknews.ru/20221127/ministerstvam-uvelichat-byudjet-30279218.html

Министерствам увеличат бюджет

Министерствам увеличат бюджет

Ведомствам выделят деньги из-за увеличения дефицита.

2022-11-27T09:10+0500

2022-11-27T09:10+0500

2022-11-27T09:10+0500

экономика

министерство

бюджет

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Узбекистана на 2022 год". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На пленарном заседании министр финансов республики Тимур Ишметов рассказал о поправках в закон. Также об объявил список ведомств, которым добавят финансирование.Министерству народного образования дополнительно выделят 922 млрд сумов:Также дополнительно профинансируют следующие министерства:Министр добавил, что дополнительные средства выделят и ряду других организаций. Депутаты приняли законопроект в третьем чтении.Читайте также:Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложенийКак правильно откладывать деньги — три простых совета

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