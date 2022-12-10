https://uz.sputniknews.ru/20221210/jeleznye-dorogi-v-uzbekistane-stanut-bezopasnee-30638134.html
Железные дороги в Узбекистане станут безопаснее
Железные дороги в Узбекистане станут безопаснее
В республике введут новые требования по использованию ж/д.
2022-12-10T16:35+0500
2022-12-10T16:35+0500
2022-12-10T16:35+0500
общество
узбекистан
железная дорога
безопасность
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане уже со следующего года введут практику общих технических требований по безопасности железных дорог. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель информационной службы инспекции "Узтемирйўлназорат" Фирдавс Хайриддинов.Правительство разработало постановление в соответствии с Законом "О техническом регулировании".Согласно документу, специальным требованиям должны соответствовать локомотивы, моторовагонные подвижные составы, грузовые и пассажирские вагоны, железнодорожные подвижные составы специального назначения, а также их составляющие.Общий технический регламент о безопасности железнодорожной инфраструктуры вступит в силу 29 марта 2023 года. Он определит минимально необходимые требования с учетом риска причинения ущерба при движении, радиации, взрыве (механическая, пожарная, тепловая и электрическая безопасность).Ранее Министерство внутренних дел вынесло проект, который позволит сотрудникам ДПС проверять водителей на наркотики.Читайте также:В Узбекистане создали комиссию по борьбе с паводкамиБиржевой механизм поможет предотвратить рост цен
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железные дороги в узбекистане станут безопаснее узбекистан безопасность вагоны новые правила поезда
железные дороги в узбекистане станут безопаснее узбекистан безопасность вагоны новые правила поезда
Железные дороги в Узбекистане станут безопаснее
В республике введут новые требования, целью которых является жизни и здоровья человека, государственного имущества, окружающей среды, животных и растений.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане уже со следующего года введут практику общих технических требований по безопасности железных дорог. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель информационной службы инспекции "Узтемирйўлназорат" Фирдавс Хайриддинов.
Правительство разработало постановление
в соответствии с Законом "О техническом регулировании".
Согласно документу, специальным требованиям должны соответствовать локомотивы, моторовагонные подвижные составы, грузовые и пассажирские вагоны, железнодорожные подвижные составы специального назначения, а также их составляющие.
"Цель введения нового регламента – защита жизни и здоровья человека, государственного имущества, окружающей среды, животных и растений. Кроме того, правила предупреждают пользователей ж/д транспорта о единых обязательных требованиях к использованию железнодорожных составов",- отметил Хайриддинов.
Общий технический регламент о безопасности железнодорожной инфраструктуры вступит в силу 29 марта 2023 года. Он определит минимально необходимые требования с учетом риска причинения ущерба при движении, радиации, взрыве (механическая, пожарная, тепловая и электрическая безопасность).
Ранее Министерство внутренних дел вынесло
проект, который позволит сотрудникам ДПС проверять водителей на наркотики.