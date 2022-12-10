https://uz.sputniknews.ru/20221210/kryshu-sneslo-potolok-techet-chto-stoit-za-neftyanymi-ogranicheniyami-rossii-30638875.html

Крышу снесло, потолок течет: что стоит за нефтяными ограничениями России?

Крышу снесло, потолок течет: что стоит за нефтяными ограничениями России?

Разбор ограничений Запада, введенных на российскую нефть.

2022-12-10T19:15+0500

2022-12-10T19:15+0500

2022-12-10T19:15+0500

колумнисты

нефть

россия

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ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik, Вадим Павлов. С 5-го декабря частичное эмбарго Европейского союза на российскую нефть и потолок цен на нее же вступили в силу. Отныне страны ЕС перестают покупать у России "черное золото", а коллективный Запад запрещает своим компаниям осуществлять его морскую перевозку в третьи страны, а также страховать, предоставлять финансовые и другие услуги по транспортировке ресурса в том случае, если его стоимость в контракте будет превышать $60 за баррель.Ответа России на явно нерыночные действия стран развитого капитализма, считающих себя учителями для всего мира по предмету "рыночная экономика и принципы свободы торговли", пока не последовало. Решение еще готовится, однако из заявлений первых лиц уже сейчас понятно, что никакие "потолки" Россией признаваться не будут, а страны, присоединившиеся к данной инициативе, просто-напросто не увидят российской нефти.В абсолютно новом нефтяном миропорядке, подноготной "потолка цен" и перспективах ближайшего будущего "черно-золотого" рынка разбирался Sputnik.Кратко о главномСтраны Евросоюза более не смогут импортировать российскую нефть (а с 5 февраля еще и нефтепродукты) морским путем. Ранее – в марте – аналогичные ограничения в отношении России ввели США, Канада и Великобритания.Исключения в европейском эмбарго предусмотрены для Болгарии, которая сможет до конца 2024-го года закупать "черное золото" и продукты его переработки из РФ по морю, а также для Хорватии, которой позволили до конца 2023-го года посредством морского транспорта приобретать вакуумный газойль.Также исключения предусмотрены для Венгрии, Чехии и Словакии, которые могут продолжать импортировать российские нефть и нефтепродукты по нефтепроводу "Дружба". Или же морским путем, если поставки по "Дружбе" прервутся по независящим от них причинам.Одновременно с эмбарго ЕС более широким составом государств (ЕС, Норвегия, Австралия и страны G7 – США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада) вводится так называемый нефтяной потолок.Важно понимать, что он вводится не вместо эмбарго, а вместе с эмбарго. Эмбарго распространяется на страны ЕС, тогда как потолок цен – в отношении третьих стран.При этом Японии, поддержавшей введение потолка цен, сделали исключение: до 5 июня 2023 года она может продолжать импортировать нефть с проекта "Сахалин-2" по рыночным ценам.Работа над ошибкамиС марта по июнь "коллективный Запад" договаривался о введении нефтяного эмбарго, тогда как о потолке цен тогда еще никто не заикался.Данная идея возникла немногим позже как некий пластырь, который должен заклеить все трещины необдуманного решения о введении эмбарго с не просчитанными рисками.То есть, об эмбарго Запад договорился, о соответствующем решении во всеуслышание заявил, но только потом осознал, что страны Ближнего Востока, нефтью которых на Западе планировали заместить российские поставки, не имеют технической возможности для оправдания европейских надежд.В частности, именно с таким ответом и столкнулся президент США Джо Байден во время своего июльского турне по ближневосточным странам-экспортерам нефти – свободных мощностей для увеличения добычи нефти просто нет.Соответственно, к Западу пришло понимание, что эмбарго в декабре они введут, российская нефть Европу покинет, но сырья из альтернативных источников на их рынке не прибавится, может возникнуть определенный дефицит "черного золота" и цены на него поползут вверх.А параллельно этому процессу в России начала восстанавливаться ранее падавшая добыча нефти, тогда как российский экспорт все больше переориентировался на другие рынки – в частности, в Азию.По данным ценового агентства Argus, в январе (до начала СВО на Украине) Евросоюз занимал долю в 85% от общего объема морских поставок российской нефти. Однако к сентябрю его доля снизилась до 24%. Снизилась она за счет роста доли Индии (с нуля до чуть более 40% к сентябрю) и Турции (с 5% до 21%). Китай же – главный покупатель российской нефти последних лет – за первые девять месяцев этого года закупил почти 72 млн тонн против 65,7 млн тонн годом ранее.В течение лета трем вышеперечисленным странам удалось нарастить экспорт российский сырой нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, почти что компенсировав сокращение поставок из РФ в Европу.Также на фоне сокращения поставок в Европу российские нефтекомпании вновь стали поставлять "черное золото" в новые для себя страны и на рынки, которые покинули несколько лет назад: в Египет, ОАЭ, на Кубу и Шри-Ланку.Однако к дате начала действия европейского эмбарго, по словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, России осталось перенаправить с европейского направления на альтернативные рынки еще 1,1 млн баррелей в сутки."Если мы возьмем итоги 2021-го года, то мы увидим, что на долю Европы приходилось порядка 47% нашего экспорта нефти (для сравнения, в 2012 году доля ЕС в российском экспорте нефти достигала 67%, - Sputnik). Но эта доля сократилась раза в два в течение 2022-го года, и выросла доля Азии в структуре продаж у подавляющего большинства российских компаний, - говорит эксперт. - Поставки в европейские страны, которых касается введенное эмбарго, составляли примерно 1,1 млн баррелей в сутки, которые надо где-то пристроить. Оставшиеся объемы уже переориентированы на другие рынки".А как со ссылкой на авторитетное международное аналитическое агентство Kpler сообщает Bloomberg, предстоящей зимой Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и ряд стран Ближнего Востока могут вместе закупать у России до 1 млн баррелей сырой нефти в сутки."Соблазн для ближневосточных государств заключается в том, чтобы, получая до 500 тыс. баррелей российской Urals в день, направлять ее на свои нефтеперерабатывающие заводы, а собственным маркам – таким, как Arab Light – позволить свободно уходить на экспорт в Азию", - отмечается в сообщении.Резюмируя, как-то все пошло не по западному плану. И вот тогда в качестве решения появившейся неожиданно для Запада проблемы, заключающейся в ограничении российских доходов и нанесении сокрушительного удара по российской экономике, и был выдуман потолок цен.Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и ЕвропыВ поисках подвохаКазалось бы, зачем Западу нужно разрешать России продавать свою нефть третьим странам, да еще и потолок устанавливать на уровне $60 за баррель?Ни $30, как требовали Польша и страны Балтии, ни $40, как ранее прогнозировали авторитетные западные СМИ (Bloomberg, Reuters и др.), а $60, что примерно соответствует текущей средней цене баррели нефти марки Urals ($66,47 в ноябре по данным Минфина РФ, - Sputnik).Ответ простой: чтобы не создавать дефицит нефти. Ведь Россия является одним из главных игроков на нефтяном рынке – ее доля в мировом экспорте "черного золота" составляет порядка 10-11%, что ставит страну на второе место среди крупнейших поставщиков данного ресурса на планете (следом за Саудовской Аравией).Следующий вопрос, который встал перед Западом после осознания данного факта, заключался в том, как заставить Россию согласиться на придуманный ими ультиматум. И тут ответ тоже оказался крайне прост: предложить России выгодные (на первый взгляд) условия, заинтересовать Москву.Возможность продавать баррель почти по рыночной цене и разрешение на пользование услугами западных компаний, которые занимают порядка 90% рынка морских перевозок (речь идет не только о транспортировке, но и о страховании, техобслуживании, финансировании и пр. – обо всем комплексе услуг) – это действительно звучит заманчиво.В таком случае не нужно будет тратиться на покупку танкеров для перевозки нефти или на производство собственных, не нужно будет создавать собственные страховые компании и вкладывать в это безумные деньги. Достаточно просто согласиться продавать нефть практически по рыночным ценам, и вперед: наращивай добычу, пользуйся недорогими и надежными услугами западных компаний, увеличивай доходы за счет увеличения экспортных объемов.Напомним, сегодня Россия добывает 9,9 млн баррелей сырой нефти в сутки. В то же время, согласно квотам ОПЕК+, РФ может нарастить добычу до 10,5 млн баррелей.Очень грубый расчет для наглядного объяснения такой "завлекаловки": сегодня Россия экспортирует примерно 5 млн баррелей в сутки и ежесуточная выручка при рыночной цене в $66,47 за баррель составляет $332,35 млн. Если же Россия соглашается на потолок цен и начинает продавать свою нефть по $60 за баррель, то получает отличную возможность нарастить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ примерно на 600 тыс. баррелей в сутки и, используя всю западную морскую инфраструктуру, без каких-либо ограничений начинает продавать свое сырье третьим странам. Тогда при продаже уже 5,6 млн баррелей в сутки по цене в $60 ежесуточная выручка составит $336 млн.Получается, немного даже выгоднее с этим самым потолком цен? За месяц разница составит практически $110 млн в пользу торговли по "потолочной схеме", а за год - $1,33 млрд!То есть, теряя определенные деньги на продаже каждого барреля, Россия все равно вроде как будет оставаться в выигрыше, зарабатывая в итоговом счете больше за счет роста объемов экспорта. Звучит действительно выгодно, но, как и говорилось ранее, только на первый взгляд.Все дело в том, что выгода эта будет краткосрочной.Увеличение объемов нефти на рынке (за счет которого России предлагается больше зарабатывать, продавая каждый баррель дешевле) приведет к росту предложения и, естественно, к снижению стоимости "черного золота".Первый очевидный минус, вытекающий из вышесказанного – как только цена на нефть снизится, следом за ней вниз рухнет и потолок для России. Было $60 за баррель, а станет, например, $50. А потом – еще меньше.И чтобы продолжать зарабатывать – России придется еще больше наращивать добычу (сверх квоты, установленной ОПЕК+), вываливать на рынок еще больше объемов нефти, увеличивая и так высокий спрос и еще больше снижая стоимость нефти. Получается замкнутый круг.Из этого вытекает второй очевидный минус – появление разногласий внутри ОПЕК+. Если Россия, чтобы в рамках потолка цен продолжать зарабатывать хоть какие-то деньги, будет увеличивать добычу сверх квоты, установленной и согласованной картелем, то этот самый картель может очень быстро развалиться.Важно напомнить, что сейчас весь картель выступает в качестве некоего единого кулака. Страны-участницы ОПЕК не стали наращивать добычу по просьбе Запада, не стали замещать российские объемы, тем самым фактически дав оптимистичный прогноз в отношении российских перспектив в следующем году достаточно быстро восстановить свои добычу и экспорт.Ну а в качестве вишенки на торте для Запада в случае согласия РФ с потолком цен на нефть станет отказ России от создания собственной экосистемы морских перевозок вместе с дружественными странами. Запад этому, конечно же, будет очень рад. Также, как и разногласиям внутри ОПЕК+, которые могут привести к развалу картеля и началу ценовой войны. Также, как и подрыву отношений России с дружественными странами. Также, как и снижению цен на нефть, выпадению значительной части нефтегазовых доходов из российского бюджета и отсутствию дефицита "черного золота" на рынке.Остается лишь плевать в потолокРоссия сегодня по разным оценкам занимает долю порядка 15% в мировой транспортировке нефти по морю. При таком высоком уровне присутствия на данном рынке РФ по большей части пользовалась морской инфраструктурой западных компаний.Происходящее сегодня – как бы заезжено это не звучало – является временем возможностей.В России финансируются различные программы развития отечественного судостроения, начали реализовываться соответствующие проекты. Как пример – судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае, занимающийся строительством в том числе и танкерного флота.Параллельно этому Россия наращивает так называемый "теневой флот". Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на судоходного брокера Braemar. В этом году Россия увеличила свой танкерный флот более чем на 100 кораблей посредством покупки или привлечения судов, ранее обслуживавших также находящихся под санкциями Иран и Венесуэлу.Таким образом, отмечается в сообщении, РФ сможет без привлечения западных судоходных компаний поставлять нефть на новые рынки сбыта – в Китай, Турцию, Индию и другие.Схожая история и с морским страхованием – не так давно была создана "Российская национальная перестраховочная компания" (РПНК), принадлежащая Банку России. Ее объявленный уставный капитал, кстати, достаточно высок. Официально это 750 млрд руб. ($12 млрд), однако на самом деле он практически безлимитный, заявил ранее заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.По его словам, Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки. Индия и Китай – по большей части тоже, но пока еще не все. "Проработать вопрос [признания российских страховок] предстоит со всем миром", - заявил Александр Пошивай.Все это – своего рода импортозамещение, создание собственной инфраструктуры морских перевозок. Инфраструктуры, независимой от Запада, ставшего практически монополистом на данном рынке.Будут и трудностиВ случае отказа России от принятия потолка цен добыча сырой нефти в РФ в начале следующего года, вероятнее всего, сократится.Ожидать этого следует в конце января-начале февраля, поскольку до 19 января европейским потребителям разрешена отгрузка нефти из России, купленной до 5 декабря – до вступления эмбарго в силу.В бюджет на 2023-й год Минфин РФ заложил сокращение добычи нефти на 5% (с 515 млн тонн в 2022-м году до 490 млн тонн в 2023-м). При этом по ее экспорту планируется рост – с 243 до 250 млн тонн.По словам Александра Фролова, добыча нефти в России может сократиться на 3-7%, или на 300-700 тыс. баррелей в сутки."Наименее вероятный вариант – это 7%, - отмечает эксперт. – Но мы должны быть готовы к тому, что влияние будет значимым. При этом следует понимать, что это влияние может взяться только по одной причине: если Россия и ее дружественные страны не смогут обеспечить необходимые мощности для перевозки российской нефти, а потом и нефтепродуктов на альтернативные рынки".Таким образом, теоретически добыча нефти может снизиться с сегодняшних 9,9 млн баррелей в сутки до 9,2-9,6 млн. Это, конечно, неприятно, но точно некритично.Напомним, в 2020-м году российские компании сокращали производство до 8,5 млн баррелей в сутки, после чего довольно оперативно смогли обратно нарастить добычу. Соответственно, опыт резкого сокращения и последующего увеличения добычи у страны есть."Если предположить, что сокращение добычи все же произойдет, то мы действительно можем ожидать снижения денежных поступлений в госбюджет как за счет снижения налогов, так и за счет снижения прибыли российских компаний, - продолжает Александр Фролов. - Государство является крупным акционером и получает львиную долю дивидендов от ряда наших крупнейших нефтяных компаний".Однако, отмечает он, государство подстраховалось на случай снижения добычи, увеличив налоговое давление на нефтегазовый сектор.Напомним, в конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, благодаря которому объемы доходов российского бюджета в 2023-2025 годах повысятся более чем на 5,3 трлн руб. Тогда как в бюджете на 2023-й год запланированные нефтегазовые доходы по сравнению с текущим годом снижены на 2,73 трлн (с 11,666 до 8,939 трлн руб.)."Соответственно, государство готовится к тому, что цены могут быть ниже, чем сейчас, и объемы поставок тоже могут быть ниже. А вот поступления денежных средств при этом должны быть примерно на прежнем уровне", - отмечает Александр Фролов.Одним из определяющих факторов ближайшего будущего будет являться то, какие ответные меры примет Россия. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, подготовка ответа на потолок цен близится к завершению, после чего будет представлен общественности.Отметим и заявление вице-премьера РФ Александра Новака, который достаточно четко и однозначно еще раз заявил, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка. Даже если для этого стране придется сократить добычу.Если за этим последует соответствующий указ президента России – вроде того, когда оплату газа недружественным странам перевели в рубли – тогда всем государствам, раздумывающим над принятием навязываемого ценового потолка, придется принять российские правила игры.Запад сначала тоже долго ругался и спорил, убеждал всех вокруг и сам себя, что не будет платить России в рублях. В итоге страны ЕС прошли все стадии принятия и молча начали рассчитываться в российской валюте. А кто не начал и пошел судиться в Стокгольмский арбитраж (как финская Gasum) – тому суд сказал, что Россия права и это действительно форс-мажор, поскольку поставщик работает на основании действующего законодательства своей страны, поэтому – платите.Появление такого указа президента теоретически могло бы, помимо оказания эффекта некоего отрезвляющего удара по сомневающимся странам, подтолкнуть цены на нефть вверх на фоне ожиданий рынка появления определенного дефицита "черного золота"."Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисеО прогнозах потерьСпрогнозировать сейчас денежные потери российского нефтяного экспорта не представляется возможным по той причине, что невозможно предсказать, какими будут цены на нефть в следующем году.Под силу это только Западу. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что потолок цен на уровне $60 за баррель позволит лишить Россию лишних $10 млрд дохода (вероятно, в год).Непонятно, путем каких вычислений госпожа Каллас дошла до таких показателей, но что имеем.На фоне того, что за 2021-й год Россия заработала на экспорте сырой нефти $110,1 млрд, а объем продаж по итогам этого года ожидается примерно на таком же уровне или даже выше – прогнозируемые эстонским премьером потери России выглядят неприятно, но не особенно критично.Международное агентство Bloomberg ранее подсчитало, что потенциальные потери РФ из-за запрета на морские поставки в Европу составят $10 млрд в год, а после прекращения поставок по "Дружбе" в Польшу и Германию – еще $12 млрд.Правда, как ранее сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в польской и российской нефтяных отраслях, крупнейший польский нефтепереработчик Orlen уже подал заявку российской "Транснефти" на транзит 3 млн тонн "черного золота" в год. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау еще ранее заявлял, что разрыв долгосрочных контрактов сулит Orlen неустойкой.Видимо, заявления о намерениях Польши прямо сейчас полностью отказаться от российской нефти были просто намерениями. Впрочем, как и в истории с потолком цен на нефть, когда Варшава несколько дней громче всех в Европе кричала, что ни за что не согласится на предельную цену на уровне $60, что нужно не более $30... А через несколько дней взяла, и согласилась на $60.Да и в Германии с замещением российской нефти не все так гладко. Как в конце ноября заявил управляющий директор национализированного нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте (ранее более 50% акций принадлежали "Роснефти") Ральф Шайрер, мощностей маршрута поставок альтернативной нефти через порт Росток недостаточно, чтобы обеспечить производство прежних объемов бензина, керосина и дизельного топлива.Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе выразила надежду, что к началу следующего года (с которого канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал остановить любой импорт российской нефти) НПЗ будет загружен более чем на 50%. Звучит не очень перспективно.Надежду в Германии питают на дополнительные поставки через Польшу (которая сама, как указывалось ранее, собирается вернуться к российским поставкам) и из Казахстана.Для понимания, в 2021 году Германия импортировала из России 27,74 млн тонн нефти, а Казахстан за тот же год всего экспортировал 67,6 млн тонн нефти (из которых Германия фактически ничего не получила). То есть, чтобы удовлетворить потребности Германии в замещении российской нефти, Казахстану придется нарастить добычу более чем на 40% к уровню 2021 года, что просто-напросто нереально.О грядущих собственных потерях в Европе предпочитают особо не говорить."Не просто так Европа десятилетиями была ориентирована на поставки именно российских нефти и нефтепродуктов", - отмечает генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.Маржинальность переработки российской нефти по ее словам, поддерживала работоспособность европейских НПЗ. Теперь – под давлением эмбарго – Россия разворачивает свои поставки нефти в дружественные страны, в то время как загрузка европейских НПЗ будет осуществляться из стран Ближнего Востока, Африки и США."То есть, меняются глобальные цепочки поставок, более дорогостоящие ресурсы с завышенной стоимостью фрахта будут поступать на европейский рынок, что может наносить дополнительный экономический ущерб на фоне задач снижения стоимости производимого моторного топлива", - заключила эксперт.Читайте также:Куда на самом деле уходит украинское зерноСВО: значимые результаты для России и мира

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Вадим Павлов

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