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Президент Туркменистана поставил Узбекистан в список приоритетных стран
Президент Туркменистана поставил Узбекистан в список приоритетных стран
Ашхабад планирует и дальше развивать отношения с Ташкентом.
2022-12-10T17:29+0500
2022-12-10T17:29+0500
2022-12-10T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поместил Узбекистан в список приоритетных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".Наравне с Узбекистаном президент выделил и других "соседей и друзей по Центрально-Азиатскому региону", таких как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. По словам Бердымухамедова, развитие отношений с этими странами – одна из главных задач внешней политики Ашхабада.Ранее Узбекистан попал в топ-10 приоритетных стран для сотрудничества по версии ЕЭК.Читайте также:Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из ТуркменистанаАрипов: "С начала года в Узбекистане появилась тысяча предприятий с инвестициями из ЕАЭС"
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бердымухамедов поставил узбекистан в список приоритетных стран туркменистан политика отношения центральная азия
бердымухамедов поставил узбекистан в список приоритетных стран туркменистан политика отношения центральная азия
Президент Туркменистана поставил Узбекистан в список приоритетных стран
Бердымухамедов рассказал журналистам, с какими странами Ашхабад планирует дальше развивать отношения.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поместил Узбекистан в список приоритетных стран. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".
Наравне с Узбекистаном президент выделил и других "соседей и друзей по Центрально-Азиатскому региону", таких как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. По словам Бердымухамедова, развитие отношений с этими странами – одна из главных задач внешней политики Ашхабада.
Ранее Узбекистан попал
в топ-10 приоритетных стран для сотрудничества по версии ЕЭК.