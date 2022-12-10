https://uz.sputniknews.ru/20221210/prezident-turkmenistana-postavil-uzbekistan-v-spisok-prioritetnyx-stran-30638542.html

Президент Туркменистана поставил Узбекистан в список приоритетных стран

Президент Туркменистана поставил Узбекистан в список приоритетных стран

Ашхабад планирует и дальше развивать отношения с Ташкентом.

2022-12-10T17:29+0500

2022-12-10T17:29+0500

2022-12-10T17:29+0500

политика

туркменистан

узбекистан

туркмения

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поместил Узбекистан в список приоритетных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".Наравне с Узбекистаном президент выделил и других "соседей и друзей по Центрально-Азиатскому региону", таких как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. По словам Бердымухамедова, развитие отношений с этими странами – одна из главных задач внешней политики Ашхабада.Ранее Узбекистан попал в топ-10 приоритетных стран для сотрудничества по версии ЕЭК.Читайте также:Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из ТуркменистанаАрипов: "С начала года в Узбекистане появилась тысяча предприятий с инвестициями из ЕАЭС"

туркменистан

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