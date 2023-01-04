https://uz.sputniknews.ru/20230104/rogozin-otpravil-ranivshiy-ego-oskolok-poslu-frantsii-31248394.html
Рогозин отправил ранивший его осколок послу Франции
Рогозин отправил ранивший его осколок послу Франции
Политик направил французскому послу посылку с письмом.
2023-01-04T16:13+0500
2023-01-04T16:13+0500
2023-01-04T16:13+0500
специальная военная операция россии в донбассе
дмитрий рогозин
франция
посол
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда Caesar послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости.К посылке политик добавил письмо для Эммануэля Макрона, в котором написал, что "никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе".Рогозин напомнил, что в результате недавнего террористического акта в Донецке получил тяжелое ранение в шею. Он остался жив, благодаря мастерству и терпению военных и гражданских медиков.Также политик отметил, что от поставляемого Францией оружия погибли сотни гражданских, мирных граждан в Донецке и прифронтовых городах Новороссии.Напомним, в середине декабря Дмитрий Рогозин вместе с группой военных советников попал в гостинице под обстрел ВСУ.Читайте также:Российские войска уничтожили до 70 украинских военных под ДонецкомРоссия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач — Шойгу
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рогозин отправил ранивший его осколок послу франции письмо макрону обстрел донецка донецк украинский кризис сво всу франция париж роль политика спецоперация россии в донбассе
рогозин отправил ранивший его осколок послу франции письмо макрону обстрел донецка донецк украинский кризис сво всу франция париж роль политика спецоперация россии в донбассе
Рогозин отправил ранивший его осколок послу Франции
Политик направил французскому послу в России посылку с сопроводительным письмом.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.
Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда Caesar послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости.
К посылке политик добавил письмо для Эммануэля Макрона, в котором написал, что "никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе".
Рогозин напомнил, что в результате недавнего террористического акта в Донецке получил тяжелое ранение в шею. Он остался жив, благодаря мастерству и терпению военных и гражданских медиков.
"В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - уточнил экс-глава Роскосмоса.
Также политик отметил, что от поставляемого Францией оружия погибли сотни гражданских, мирных граждан в Донецке и прифронтовых городах Новороссии.
Напомним, в середине декабря Дмитрий Рогозин вместе с группой военных советников попал
в гостинице под обстрел ВСУ.