https://uz.sputniknews.ru/20230104/rogozin-otpravil-ranivshiy-ego-oskolok-poslu-frantsii-31248394.html

Рогозин отправил ранивший его осколок послу Франции

Рогозин отправил ранивший его осколок послу Франции

Политик направил французскому послу посылку с письмом.

2023-01-04T16:13+0500

2023-01-04T16:13+0500

2023-01-04T16:13+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий рогозин

франция

посол

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда Caesar послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости.К посылке политик добавил письмо для Эммануэля Макрона, в котором написал, что "никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе".Рогозин напомнил, что в результате недавнего террористического акта в Донецке получил тяжелое ранение в шею. Он остался жив, благодаря мастерству и терпению военных и гражданских медиков.Также политик отметил, что от поставляемого Францией оружия погибли сотни гражданских, мирных граждан в Донецке и прифронтовых городах Новороссии.Напомним, в середине декабря Дмитрий Рогозин вместе с группой военных советников попал в гостинице под обстрел ВСУ.Читайте также:Российские войска уничтожили до 70 украинских военных под ДонецкомРоссия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач — Шойгу

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