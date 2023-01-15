https://uz.sputniknews.ru/20230115/shavkat-mirziyoev-posetit-singapur--31487262.html

Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур

Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур

Визит пройдет по приглашению президента Сингапура.

2023-01-15T19:01+0500

2023-01-15T19:01+0500

2023-01-15T19:01+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сингапур

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур с государственным визитом, передает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, визит состоится 16-18 января по приглашению президента Сингапура Халимы Якуб.Планируется, что Мирзиёев проведет ряд переговоров на высшем уровне, включая встречи с президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром страны Ли Сянь Луном.Также главы двух стран подпишут пакет документов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и транспортно-коммуникационной сферах, области государственного управления и подготовки профессиональных кадров.Кроме того, накануне визита главы Узбекистана в Сингапур пройдет бизнес-форум деловых кругов двух стран.Читайте также:Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономикеТеперь "Ланъя": китайские и сингапурские ученые выявили новый вирус

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