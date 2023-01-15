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Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур
Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур
Визит пройдет по приглашению президента Сингапура.
2023-01-15T19:01+0500
2023-01-15T19:01+0500
2023-01-15T19:01+0500
политика
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шавкат мирзиёев
сингапур
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур с государственным визитом, передает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, визит состоится 16-18 января по приглашению президента Сингапура Халимы Якуб.Планируется, что Мирзиёев проведет ряд переговоров на высшем уровне, включая встречи с президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром страны Ли Сянь Луном.Также главы двух стран подпишут пакет документов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и транспортно-коммуникационной сферах, области государственного управления и подготовки профессиональных кадров.Кроме того, накануне визита главы Узбекистана в Сингапур пройдет бизнес-форум деловых кругов двух стран.Читайте также:Узбекистан и Сингапур обсудили сотрудничество в цифровой экономикеТеперь "Ланъя": китайские и сингапурские ученые выявили новый вирус
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шавкат мирзиёев посетит сингапур узбекистан сингапур сотрудничество в чем как президент узбекистан визиты 2023 новости новость
шавкат мирзиёев посетит сингапур узбекистан сингапур сотрудничество в чем как президент узбекистан визиты 2023 новости новость
Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур
Визит пройдет на следующей неделе по приглашению президента Сингапура Халимы Якуб.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Сингапур с государственным визитом, передает пресс-служба
главы государства.
По данным пресс-службы, визит состоится 16-18 января по приглашению президента Сингапура Халимы Якуб.
Планируется, что Мирзиёев проведет ряд переговоров на высшем уровне, включая встречи с президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром страны Ли Сянь Луном.
Также главы двух стран подпишут пакет документов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и транспортно-коммуникационной сферах, области государственного управления и подготовки профессиональных кадров.
Кроме того, накануне визита главы Узбекистана в Сингапур пройдет бизнес-форум деловых кругов двух стран.