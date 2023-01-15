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https://uz.sputniknews.ru/20230115/uzbekistantsam-predlojili-vyplachivat-chast-zarplaty-produktami-31485025.html
Узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами
Узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами
Власти выставили инициативу на всеобщее рассмотрение.
2023-01-15T18:22+0500
2023-01-15T18:22+0500
общество
узбекистанцы
зарплата
продукты
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. В Узбекистане работникам сельскохозяйственной сферы и домработникам предложили выплачивать до 30% зарплаты в натуральной форме. Соответствующий документ вынесли на всеобщее рассмотрение.Под "натуральной формой" власти имеют в виду сельхохпродукцию, а также питание и кров.Согласно инициативе, трудовой договор будет предусматривать подобную форму оплаты. При этом она не должна превышать 30% от общей суммы зарплаты, которую выплачивают деньгами.Ранее в Узбекистане разработали законопроект, за что могут ввести вотум недоверия хокиму. Читайте также:Учреждена стипендия имени Муножат Юлчиевой – кто ее получит?Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения
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узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами законопроект закон документ выставили на рассмотрение будут выплачивать зарплату продуктами
узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами законопроект закон документ выставили на рассмотрение будут выплачивать зарплату продуктами

Узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами

18:22 15.01.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвежие овощи, архивное фото
Свежие овощи, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Власти выставили подобную инициативу на всеобщее рассмотрение. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. В Узбекистане работникам сельскохозяйственной сферы и домработникам предложили выплачивать до 30% зарплаты в натуральной форме. Соответствующий документ вынесли на всеобщее рассмотрение.
Под "натуральной формой" власти имеют в виду сельхохпродукцию, а также питание и кров.
Согласно инициативе, трудовой договор будет предусматривать подобную форму оплаты. При этом она не должна превышать 30% от общей суммы зарплаты, которую выплачивают деньгами.
Ранее в Узбекистане разработали законопроект, за что могут ввести вотум недоверия хокиму.
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