https://uz.sputniknews.ru/20230115/uzbekistantsam-predlojili-vyplachivat-chast-zarplaty-produktami-31485025.html

Узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами

Узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами

Власти выставили инициативу на всеобщее рассмотрение.

2023-01-15T18:22+0500

2023-01-15T18:22+0500

2023-01-15T18:22+0500

общество

узбекистанцы

зарплата

продукты

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. В Узбекистане работникам сельскохозяйственной сферы и домработникам предложили выплачивать до 30% зарплаты в натуральной форме. Соответствующий документ вынесли на всеобщее рассмотрение.Под "натуральной формой" власти имеют в виду сельхохпродукцию, а также питание и кров.Согласно инициативе, трудовой договор будет предусматривать подобную форму оплаты. При этом она не должна превышать 30% от общей суммы зарплаты, которую выплачивают деньгами.Ранее в Узбекистане разработали законопроект, за что могут ввести вотум недоверия хокиму. Читайте также:Учреждена стипендия имени Муножат Юлчиевой – кто ее получит?Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения

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узбекистанцам предложили выплачивать часть зарплаты продуктами законопроект закон документ выставили на рассмотрение будут выплачивать зарплату продуктами