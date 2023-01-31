https://uz.sputniknews.ru/20230131/shomurodov-pereshel-iz-romy-v-spetsiyu-31847329.html
Шомуродов перешел из "Ромы" в "Специю"
Шомуродов перешел из "Ромы" в "Специю"
Футбольный клуб не выкупил узбекского спортсмена.
2023-01-31T08:03+0500
2023-01-31T08:03+0500
2023-01-31T08:03+0500
спорт
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Футболист сборной Узбекистана и римского клуба "Рома" Элдор Шомуродов перешел в "Специю" на правах аренды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт чемпионата Италии.По данным Sky Sport Italia, аренда спортсмена обойдется "Специи" в 1,5 млн евро без права выкупа.Ранее итальянский журналист Никколо Скира писал, что Шомуродов перейдет в "Болонью". Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 48 матчей и забил 6 мячей. Читайте также:Тимур Кападзе стал лучшим тренером годаШомуродов покинул поле в обнимку с Карпиным – видео
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шомуродов перешел из ромы в специю рома специя спорт футбол сборная узбекистана футболисты кто там участники где играет за кого команда
шомуродов перешел из ромы в специю рома специя спорт футбол сборная узбекистана футболисты кто там участники где играет за кого команда
Шомуродов перешел из "Ромы" в "Специю"
Футбольный клуб не выкупил узбекского спортсмена, а "арендовал" на время.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik.
Футболист сборной Узбекистана и римского клуба "Рома" Элдор Шомуродов перешел в "Специю" на правах аренды. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт чемпионата Италии.
По данным Sky Sport Italia, аренда спортсмена обойдется "Специи" в 1,5 млн евро без права выкупа.
Ранее итальянский журналист Никколо Скира писал
, что Шомуродов перейдет в "Болонью".
Напомним: узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро.
Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 48 матчей и забил 6 мячей.