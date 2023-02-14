https://uz.sputniknews.ru/20230214/aktsii-ao-kvarts-prodali-za-265-mlrd-sumov-32228439.html

Акции АО "Кварц" продали за 265 млрд. сумов

Акции АО "Кварц" продали за 265 млрд. сумов

Конкурс выиграло предприятие АО "Кувасайцемент ".

2023-02-14T10:15+0500

2023-02-14T10:15+0500

2023-02-14T10:15+0500

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. АО "Кувасайцемент " купило за 265 млрд. сумов почти 90% госпакета акций в уставном капитале АО "Кварц", сообщили в Агентстве госактивов.При этом соглашение предусматривает, что покупатель должен полностью погасить долги по кредитам компании "Кварц", которые составляют в 47,2 млн евро."Кувасайцемент " – одно из крупных промышленных предприятий Узбекистана. Занимается производством портландцемента с минеральными добавками, а также других строительных материалов."Кварц" реализовало инвестиционный проект по производству флоат-стекла с годовой производительностью 22,2 млн. квадратных метров.Читайте также:Как идет строительство "Нового Андижана" – подробностиДетям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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