https://uz.sputniknews.ru/20230214/aktsii-ao-kvarts-prodali-za-265-mlrd-sumov-32228439.html
Акции АО "Кварц" продали за 265 млрд. сумов
Акции АО "Кварц" продали за 265 млрд. сумов
Конкурс выиграло предприятие АО "Кувасайцемент ".
2023-02-14T10:15+0500
2023-02-14T10:15+0500
2023-02-14T10:15+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. АО "Кувасайцемент " купило за 265 млрд. сумов почти 90% госпакета акций в уставном капитале АО "Кварц", сообщили в Агентстве госактивов.При этом соглашение предусматривает, что покупатель должен полностью погасить долги по кредитам компании "Кварц", которые составляют в 47,2 млн евро."Кувасайцемент " – одно из крупных промышленных предприятий Узбекистана. Занимается производством портландцемента с минеральными добавками, а также других строительных материалов."Кварц" реализовало инвестиционный проект по производству флоат-стекла с годовой производительностью 22,2 млн. квадратных метров.Читайте также:Как идет строительство "Нового Андижана" – подробностиДетям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты
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акции ао кварц продали за 265 млрд сумов кто купил долги сколько за сколько купили экономика новости экономики компании промышленность деньги узбекистан бизнес предпринимательство
акции ао кварц продали за 265 млрд сумов кто купил долги сколько за сколько купили экономика новости экономики компании промышленность деньги узбекистан бизнес предпринимательство
Акции АО "Кварц" продали за 265 млрд. сумов
Конкурсный отбор выиграло узбекистанское предприятие АО "Кувасайцемент ".
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. АО "Кувасайцемент " купило за 265 млрд. сумов почти 90% госпакета акций в уставном капитале АО "Кварц", сообщили в Агентстве госактивов.
При этом соглашение предусматривает, что покупатель должен полностью погасить долги по кредитам компании "Кварц", которые составляют в 47,2 млн евро.
"Кувасайцемент " – одно из крупных промышленных предприятий Узбекистана. Занимается производством портландцемента с минеральными добавками, а также других строительных материалов.
"Кварц" реализовало инвестиционный проект по производству флоат-стекла с годовой производительностью 22,2 млн. квадратных метров.