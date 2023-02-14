https://uz.sputniknews.ru/20230214/nadzemnuyu-koltsevuyu-liniyu-metro-zakroyut-32236266.html

Надземную кольцевую линию метро закроют

Надземную кольцевую линию метро закроют

В субботу временно закроют надземную кольцевую линию.

2023-02-14T13:01+0500

2023-02-14T13:01+0500

2023-02-14T13:01+0500

общество

метро

работа

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. В субботу, 18 февраля, остановят движение поездов по надземной кольцевой линии, передает пресс-служба метрополитена.Ограничение связано с завершением последнего этапа строительных работ, проводимых на путях метро.По данным пресс-службы, с 19 февраля поезда будут ездить по обычному режиму.Читайте также:Синоптики предупредили об опасности селей и паводковВ Узбекистане откажутся от бумажных медицинских карт

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