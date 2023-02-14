https://uz.sputniknews.ru/20230214/rossiya-priostanavlivaet-pilotnyy-proekt-po-orgnaboru-stroiteley-iz-uzbekistana-32244016.html

Россия приостанавливает пилотный проект по оргнабору строителей из Узбекистана

Россия приостанавливает пилотный проект по оргнабору строителей из Узбекистана

Проект необходимо рассмотреть в реалиях сегодняшнего дня.

2023-02-14T16:06+0500

2023-02-14T16:06+0500

2023-02-14T16:06+0500

миграция

россия

проект

строители

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Россия планирует приостанавить проект по организованному привлечению строителей из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного министерством труда и социальной защиты.В качестве причин в документе указывают снятие пандемийных ограничений и барьеров на пересечение границ.Ранее Агентство по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщало, что оргнабор трудовых мигрантов из республики в Россию в первом полугодии 2022 года снизился почти в шесть раз. Одной из причин стало сокращение заявок со стороны крупных российских строек.Читайте также:Мигрантам в России разработают электронные удостоверенияУзбекистан ускорит налаживание поставок газа из России

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